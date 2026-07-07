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15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

記者楊智仁／綜合報導

日本動畫串流平台 Bandai Channel（バンダイチャンネル） 去年發生大規模系統異常事件，如今警方公布最新調查結果，一名年僅 15 歲的少年涉嫌對平台發動網路攻擊，利用 ChatGPT 協助撰寫程式，不僅非法登入他人帳號，更導致超過 4.6 萬名會員 被強制退會，造成平台一度全面停止服務，目前已遭警方依涉嫌妨害業務罪嫌逮捕。

▲▼萬代頻道。（圖／翻攝自萬代）

根據日本警方表示，這名居住於埼玉縣所澤市的少年，在 2025 年 11 月涉嫌非法存取 Bandai Channel 伺服器，並登入其他會員帳號，透過自行撰寫的程式大量執行退會程序，共導致 46,812 名會員 的帳號遭取消，迫使營運商 萬代南夢宮 緊急全面停止服務，進行系統修復與調查。

警方指出，少年利用生成式 AI ChatGPT 協助撰寫攻擊程式，並多次重複犯案，非法入侵過程中，他還取得會員的電子郵件地址、暱稱等資料。不過，截至目前為止，警方尚未發現這些會員資訊遭到二次濫用或外流的情況，少年供稱，自己從國小四年級開始接觸電腦，相關技術皆為自學取得並坦承犯行，同時表示「並沒有對受害企業懷有怨恨」。

針對此次案件，Bandai Namco Filmworks 回應表示，未來將持續強化資訊安全管理與整體防護機制，避免類似事件再次發生，希望讓所有會員都能安心使用平台服務。

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