《Apex英雄》神連動《邊緣行者》　網看哭「月球名場面」太揪心

記者黃冠瑋／綜合報導

人氣大逃殺熱門遊戲《Apex英雄》近日又無預警與Netflix經典催淚神作《電馭叛客：邊緣行者》展開神祕互動。雙方官方帳號同步釋出一系列帶有強烈暗示的視覺預告圖，畫面中不僅重現了動畫裡最讓人揪心的「月球場景」，更驚見《Apex英雄》人氣角色的背影換上大衛與露西的經典裝扮，消息瞬間引發熱議。

▼《Apex英雄》與《電馭叛客：邊緣行者》重現當初月球約定。（圖／翻攝自X／@PlayApex、@edgerunners）

在《電馭叛客：邊緣行者》動畫中，大衛與露西兩人承諾一同前往月球的畫面，至今仍是無數動畫迷心中最催淚的經典。那份強烈渴望，如今或許將會實現，近日《Apex英雄》與《電馭叛客：邊緣行者》官方展開神祕互動，《Apex英雄》率先貼出一張疑似大衛的帥氣背影照；隨後《電馭叛客：邊緣行者》官方也轉發並加碼一張疑似露西招牌服飾、坐在月球表面凝望地球的絕美插圖，並寫下「有些傳奇值得分享（Some legends are worth sharing）」，直接大大證實了雙方即將展開合作。

雖然目前官方對於合作的具體細節仍保持神祕，既沒有正式公告也尚未釋出實機宣傳影片，但眼尖的網友早已從視覺圖的細節當中看出端倪。不少人推測，遊戲內的英雄「Sparrow」與「Axel」極有可能會換上動畫男女主角「大衛」與「露西」的主題造型。這波「邊緣行者」風潮的戰場穿搭消息，無疑是讓大批粉絲期待值瞬間拉滿。

值得一提的是，除了這次的重大遊戲連動，《電馭叛客2077》系列近期可說是動作頻頻。不僅遊戲累積銷量已突破4,000 萬份，動畫續作《電馭叛客：邊緣行者2》也已陸續公開最新預告與新角色「羅曼·卡拉克斯」，並預計將於2026年秋季正式開播，勢必將再度掀起一波夜城狂熱。