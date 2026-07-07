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Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟旗下Xbox近年大動作頻頻，不僅收購無數工作室，更力推Game Pass訂閱服務，試圖打造遊戲帝國。然而，這波「豪賭」如今似乎迎來了慘烈代價。Xbox現任執行長 Asha Sharma日前接受外媒專訪，不僅痛心揭露了公司內部的不健康現狀，更投下震撼彈，宣布展開裁員高達3,200人，旗下多個知名工作室恐遭拆分。

▼Xbox執行長承認「豪賭失敗」，Game Pass兩年狂流失數百萬用戶。（圖／翻攝自X／@Xbox）

▲▼Xbox執行長承認「豪賭失敗」，Game Pass兩年狂流失數百萬用戶。（圖／翻攝自X／@Xbox）

根據外媒報導，執行長Asha Sharma 在專訪中坦言，微軟先前為了擴展版圖，將大量籌碼押注在Game Pass訂閱制、跨平台擴張以及瘋狂收購工作室上。但這些「豪賭」最終並未取得預期的成功，反而讓公司陷入泥淖。「衡量策略好壞的第一標準，就是你把資源投入到哪裡，」Sharma無奈表示，「我們只是把資源分散得太厲害了，在追求新業務的過程中，自然而然地忽略了核心業務」。

除了策略失誤外，全球硬體危機、AI驅動的組件與記憶體需求暴增，也成為壓垮Xbox 的重擔。Sharma在給內部員工的備忘錄中直白指出，Xbox 目前的營運狀況「非常不健康」，若公司體質健全，本該能經受住這波硬體危機的衝擊。如今為了讓業務能延續下去，Xbox決定再度祭出慘烈重組計畫，將展開大規模裁員，首波確定正式解僱1,600名員工，並預告未來一年內還將再砍1,600 人（總計達3,200人）。

另外，旗下多個工作室將會被分拆或售出，像是曾開發《腦航員2》的Double Fine和《少數幸運兒》的Compulsion，兩家工作室將會被分拆；而Ninja Theory、Undead Labs則面臨被賣掉的命運，目前微軟尚未確認買家。至於負責開發漫威大作《漫威刀鋒戰士》的Arkane Lyon工作室，目前則正接受內部「諮詢」，極有可能面臨項目腰斬或解散的危機。

事實上，這波裁員風暴不僅席捲遊戲部門，微軟目前正在全公司範圍內進行大清洗，最新一輪裁員已影響約4,800個職位，約占微軟全球總員工數的2%。據先前資料指出，Xbox重要項目「Game Pass」自2024年起就已流失數百萬訂閱用戶，這次重大變革被不少專家痛批是「災難性的管理不善」。面對微軟全面大收縮、工作室面臨清洗，不少老玩家也紛紛感嘆，「連微軟都玩不下去，大訂閱時代真的泡沫化了」、「核心本業沒顧好，瘋狂擴張的後果來了」、「《漫威刀鋒戰士》希望有點渺茫」。

關鍵字：微軟裁員Xbox

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