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任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

▲Switch 2傳計畫於 2021 年亮相。（圖／任天堂）

▲Switch 於 2017 年上市後，全球狂賣 1.5 億台，距離史上最暢銷主機冠軍 PS2 僅剩 1,000 萬台差距，隨著多國仍持續販售相當有機會超過。（圖／任天堂）

記者黃肇祥／綜合報導

受到歐洲全新電池法規的影響，任天堂宣布逐步在歐洲推出符合新制、可自行更換電池的 Switch 2 硬體版本。然而，初代 Switch 可就沒有這種待遇。在上市將近十年之際，任天堂證實 Switch 將於明年 2 月中旬起在歐洲市場正式停售，這款締造無數傳奇的經典主機，即將走到生命週期的尾聲。

根據任天堂官網的最新公告，現行的 Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite 和 Nintendo Switch OLED 機型，在 2026 年底前都將持續生產並於歐洲廣泛銷售。但從 2027 年 2 月中旬起，也就是 Nintendo Switch 問世滿十週年之際，任天堂將全面停止向歐洲零售商供貨，官方線上商店也會同步下架相關產品。不過官方也強調，現有的遊戲軟體與線上服務未來仍會持續支援。

目前該停售公告僅適用於歐洲市場，包括台灣在內的其他國家與地區，目前皆未收到 Switch 停售的消息。事實上，任天堂官方尚未對全球其他市場的 Switch 支援期限給出具體時間表，玩家暫時不必擔心。不過，面對即將上路的歐洲環保新法，任天堂顯然不打算耗費成本為舊款 Switch 重新設計符合法規的可換電池版本，而是選擇直接退場，這也明確地表示，重心已全面轉移至次世代的 Switch 2。

新版 Switch 2、遙控器夏季起歐洲上市

因應歐洲電池法規，要求 3C 產品必須有便於更換電池的設計，任天堂將從夏季起逐步推出一系列改款後的主機、搖桿。首波將是夏季登場的 Joy-Con，主要僅更改電池設計，其餘沒有太多改變；在今年秋天則會針對 Switch 2 進行改版，電池容量會比當前略縮減 1%、重量增加 10g，Joy-Con 2 單邊各重 2g；Switch 2 Pro 搖桿電量縮水最多，大減 16%、但重量會輕 7g 預計冬季發售；明年初 Nintendo 64 造型搖桿、GameCube 造型搖桿也都會同步改款，僅重量與電量的微幅增減。

以上變動僅適用於歐洲市場，台灣與其他國家並不會有任何改變。

關鍵字：任天堂SwitchSwitch2Switch停售

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