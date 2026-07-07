《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

記者楊智仁／綜合報導

《Pokémon GO》將於7月11日至12日在捷運中山站的心中山線形公園舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」，搶先揭露一系列造景圖樣；從中山站4號出口，一路到雙連站2號出口都充滿不同寶可夢造景，讓有興趣前往的訓練家或寶可夢迷們，能自行選擇時間前往拍照找驚喜。

首先看到心中山線形公園4號出口旁有「超夢」合影舞台，將在舞台後方發放活動紙帽與主題手拿扇，一旁有超級可愛的「豆豆鴿」與「新葉喵」。沿著出口往前走的電梯出口，有「霹靂電球」與「頑皮雷彈」，在斜坡上列隊歡迎你。整個心中山廊道也在充滿隊伍旗幟的妝點下充滿活動氛圍感。

電梯出口的另一側牆壁，則有戴著皮卡丘紙帽的「妙蛙種子」、「小火龍」、「傑尼龜」與其他寶可夢們一起歡迎訓練家的到來，公園沿途上也設有許多補給站，在靠近R7出口的牆面花圃，則有妙蛙家族（妙蛙花、妙蛙種子、妙蛙草）在此開心融入園景。R9出口前方牆面佇立著本次活動主角：「超夢」與「超級超夢X / Y」的巨型看板。

一路走到雙連站1號出口，可瞥見「飛天螳螂」使出空氣斬劈開了牆面，雙連站2號出口牆面上則有椰蛋家族（蛋蛋、椰蛋樹、椰蛋樹（阿羅拉的樣子））及「熱帶龍」在此等候你的造訪。與此同時，在捷運中山站出站後往台北車站地下街方向的連通道「中山藝文廊」，至七月底前也有活動相關佈景，喜歡「超夢」與寶可夢們訓練家們，千萬別錯過充滿氣勢與氛圍的主題長廊。