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極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

記者楊智仁／綜合報導

Steam 的「14 天內、遊玩未滿 2 小時可退款」政策近日再度引發討論，獨立遊戲《Paddle Paddle Paddle》開發者 Zoroarts 在 X 發文指出，雖然遊戲獲得玩家高度好評，卻仍有不少人在破關後申請退款，認為現行制度對遊戲流程較短的作品相當不公平，呼籲 Valve 檢討退款機制。

▼《Paddle Paddle Paddle》狂被退款。（圖／翻攝自Steam）▲▼遊戲狂被退款。（圖／翻攝自Steam）

Zoroarts 表示，《Paddle Paddle Paddle》目前在 Steam 維持「極度好評」累積近 1,400 則玩家評論，但退款率卻高達 21%，累計退款次數超過 5.5 萬次。他更分享一則 Steam 評論截圖，內容寫著「超棒的遊戲，1 小時 40 分鐘破關。（已退款）」，顯示有玩家在完成遊戲後仍選擇退款。

他解釋，遊戲原本設計的完整遊玩時間約 4 小時，其中正式版約 3.5 小時加上 Demo 約 40 分鐘，不過，由於部分速通玩家或技術較高的玩家能在 1 至 2 小時內完成遊戲，因此仍符合 Steam 的退款資格。他也坦言，從玩家評論來看，大家其實很喜歡這款作品，但不少 PC 玩家似乎不願意為流程較短的遊戲付費。

針對退款制度，Zoroarts 並未主張取消 2 小時退款政策，而是建議 Steam 在商店頁面增加「預估遊玩時間」等資訊，讓玩家在購買前就能了解作品屬於短篇體驗，避免事後再以「遊戲太短」作為退款理由。他認為，這將有助於降低短篇遊戲遭到濫用退款制度的情況。

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