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Sony 稱 PlayStation 仍有實體版遊戲　但不會有光碟

▲▼ PS5 Slim 12/14 11:00前請勿使用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲PS5 首度推出全數位版，隨著 Sony 欲將實體光碟淘汰，普遍認為下一代 PS6 將採取全數位化。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Sony 上周宣布 PlayStation 實體版光碟將自 2028 年 1 月起全面停產，消息一出引發各界譁然。不僅有上萬名玩家發起連署請願，更有如小島秀夫等業界名人公開表達擔憂。對此，Sony 在給予發行商的內部訊息中證實，未來「實體版遊戲」並不會徹底消失，但光碟確定走入歷史。

→PS 遊戲光碟走入歷史！Sony 證實 2028 年起全面停產
→Sony 將停產實體遊戲光碟　小島秀夫發聲：讓人恐懼

根據外媒《Game File》獲得消息，Sony 已向發行商澄清，只要是在 2028 年 1 月以前發售的遊戲，業者仍可以持續下單、印製實體光碟，只是訂購流程將有所調整，具體細節會於日後公布。此說法與 Sony 的官方公告相符，意即 2028 年以前推出的遊戲基本上不受新政策影響，真正的關鍵分水嶺是在 2028 年 1 月以後上市的新作。

在 PlayStation 新遊戲光碟正式停產後，Sony 仍允許發行商在實體零售通路販售新作，但必須改採「虛擬序號」的形式。然而，究竟是會在傳統遊戲盒內放入序號，還是單純販售實體序號卡？具體形式仍不得而知。可以確定的是，未來就算在通路看到 2028 年 1 月以後推出的遊戲盒裝，裡面不會有實體光碟。

不過這種方式在內容或收藏價值上與數位版沒有明顯差異，充其量只是多了一個購買管道，似乎仍舊無法回應廣大玩家對於「數位版持有權」的核心質疑。

Sony 鐵了心不回頭，旗下光碟工廠加速轉型

儘管 Sony 承諾保留實體包裝，但在「光碟生產」上恐怕已毫無回頭打算。外媒《ORF Salzburg》報導指出，Sony 位於奧地利的首要光碟工廠正加速轉型，改為生產「光學微透鏡（Optical Microlenses）」。預計到了 2028 年，該廠的光碟產量將銳減至目前的 10%；而 Sony 先前在美國經營的光碟廠房，也早已於 2022 年全面轉移至奧地利，可見要淘汰實體光碟，已經是規劃多年的策略。

 

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