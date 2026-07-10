ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《日本事故物件監視協會3》平恐嚇危機　官方曬2人照暗示新模式

記者黃冠瑋／綜合報導

由獨立遊戲Loxarc所打造的知名「凶宅找尋」恐怖遊戲續作《日本事故物件監視協會3》，日前才因爆出遭特定團體施壓、恐嚇而差點胎死腹中。不過，這場疑似「邪教恐嚇」的風波如今宣布化解。然而正當玩家們鬆了一口氣時，官方卻又拋出震撼彈，暗示本作可能將首次支援「多人連線模式」，消息再度引發熱議。

▼《日本事故物件監視協會3》新照暗示將有新模式。（圖／翻攝自X／@JSP_Report）

▲▼《日本事故物件監視協會3》新照暗示將有新模式。（圖／翻攝自X／@JSP_Report）

《日本事故物件監視協會》系列向來以「實地取景」的陰森事故物件（凶宅）為舞台，玩家必須化身監視員，透過監視器畫面尋找各種靈異的「違和感」並進行通報。原定於今年8月7日推出的系列第三部續作，卻在6月中旬驚傳開發緊急喊卡。當時開發團隊透露，遊戲代碼內竟然無端混入了「從未實裝過」的真實個人姓名以及特定銀行帳戶，隨後更收到要求「立即停止開發」的強烈施壓與恐嚇信。由於遊戲題材敏感，不少網友紛紛猜測開發團隊是不是「拍了不該拍的地方」，甚至懷疑遭到日本神祕のカルト教團（邪教組織）盯上，引發網路熱議。

如今，官方再度發布聲明，表示經過內部徹底調查與確認，已將那些「不可解的外部混入數據」進行了模糊與加工處理，確認在安全無虞的情況下，遊戲將維持在2026年夏天如期上市。雖然有部分輿論質疑這整起恐嚇事件可能是一場高明的「沉浸式行銷」，但已成功賺足了玩家的眼球。對此，走過停擺危機的Loxarc似乎準備了更大的驚喜。官方在7月3日無預警發文表示「將追加新模式」，並隨文附上了一張遊戲內「模式選擇」的測試畫面。

畫面中清晰可見除了單人圖示外，還並列了一個顯示為「兩個小人」的圖標。雖然目前Steam的商店頁面上依然標示為單人遊戲，且官方並未公開更多細節，但這張圖片已經被外界強烈解讀為本作即將首度支援「多人連線」或「雙人合作」模式。消息一出，立刻在遊戲社群掀起兩極討論。有愛好恐怖遊戲的網友笑稱，「前作的突發驚嚇多到爆，這次如果能找朋友一起被嚇，膽子感覺可以變大」；但也有不少理性的玩家調侃，「這種動腦找錯的恐怖遊戲如果開多人，絕對會演變成『就在那裡你瞎了嗎』的吵架現場」、「找錯遊戲變友情破壞遊戲，這才是真正的恐怖」。

目前關於該雙人模式究竟是「線上組隊」還是「單機雙人」尚無確切消息，但經歷了停擺風波與新模式的雙重話題轟炸，《日本事故物件監視協會3》無疑成為今年夏天最受矚目的恐怖焦點。

關鍵字：日本事故物件監視協會恐怖遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

推薦閱讀

《日本事故物件監視協會3》平恐嚇危機　官方曬2人照暗示新模式

皮克敏社群日強碰巴威颱風！官方呼籲：別出門、未來可以補

《寶可夢GO》十週年活動細節公開！「捷拉奧拉」免費送

華碩 ROG 發表旗艦 Soundbar、PC 搖桿！化身「物理外掛」提高勝率

颱風攪局！寶可夢中心取消發放入場券、紀念皮卡丘延後販售

《我的世界》重大更新終於能「坐下」　網笑：史蒂夫不用再罰站

《聯盟戰棋》首席設計師宣布離開　網不捨：他曾締造無數神話

全球累積破5億點閱《盜墓王》動畫來襲！羚邦7月新番一次看

《幻獸帕魯》玩家人數突破4000萬！特賣最後優惠只要341元

日槍迷嘆「彈藥空盒」超貴　美網友「家裡一堆」直接送140盒

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

美破獲詐騙集團、YouTuber成關鍵

皮克敏社群日強撞巴威颱風

《聯盟戰棋》首席設計師宣布離開

《寶可夢GO》十週年活動細節公開

全球累積破5億點閱《盜墓王》動畫來襲

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

寶可夢中心取消發放入場券

《我的世界》重大更新終於能坐下

《日本事故物件3》平恐嚇危機

網創「Steam模擬器」不花錢享受買遊戲快感

最新新聞

《日本事故物件3》平恐嚇危機

皮克敏社群日強撞巴威颱風

《寶可夢GO》十週年活動細節公開

ROG 發表旗艦 Soundbar、PC 搖桿

寶可夢中心取消發放入場券

《我的世界》重大更新終於能坐下

《聯盟戰棋》首席設計師宣布離開

全球累積破5億點閱《盜墓王》動畫來襲

《幻獸帕魯》特賣最後優惠只要341元

日軍事迷嘆「彈藥空盒」貴、美網友免費寄

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366