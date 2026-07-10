《日本事故物件監視協會3》平恐嚇危機　官方曬2人照暗示新模式

記者黃冠瑋／綜合報導

由獨立遊戲Loxarc所打造的知名「凶宅找尋」恐怖遊戲續作《日本事故物件監視協會3》，日前才因爆出遭特定團體施壓、恐嚇而差點胎死腹中。不過，這場疑似「邪教恐嚇」的風波如今宣布化解。然而正當玩家們鬆了一口氣時，官方卻又拋出震撼彈，暗示本作可能將首次支援「多人連線模式」，消息再度引發熱議。

▼《日本事故物件監視協會3》新照暗示將有新模式。（圖／翻攝自X／@JSP_Report）

《日本事故物件監視協會》系列向來以「實地取景」的陰森事故物件（凶宅）為舞台，玩家必須化身監視員，透過監視器畫面尋找各種靈異的「違和感」並進行通報。原定於今年8月7日推出的系列第三部續作，卻在6月中旬驚傳開發緊急喊卡。當時開發團隊透露，遊戲代碼內竟然無端混入了「從未實裝過」的真實個人姓名以及特定銀行帳戶，隨後更收到要求「立即停止開發」的強烈施壓與恐嚇信。由於遊戲題材敏感，不少網友紛紛猜測開發團隊是不是「拍了不該拍的地方」，甚至懷疑遭到日本神祕のカルト教團（邪教組織）盯上，引發網路熱議。

如今，官方再度發布聲明，表示經過內部徹底調查與確認，已將那些「不可解的外部混入數據」進行了模糊與加工處理，確認在安全無虞的情況下，遊戲將維持在2026年夏天如期上市。雖然有部分輿論質疑這整起恐嚇事件可能是一場高明的「沉浸式行銷」，但已成功賺足了玩家的眼球。對此，走過停擺危機的Loxarc似乎準備了更大的驚喜。官方在7月3日無預警發文表示「將追加新模式」，並隨文附上了一張遊戲內「模式選擇」的測試畫面。

畫面中清晰可見除了單人圖示外，還並列了一個顯示為「兩個小人」的圖標。雖然目前Steam的商店頁面上依然標示為單人遊戲，且官方並未公開更多細節，但這張圖片已經被外界強烈解讀為本作即將首度支援「多人連線」或「雙人合作」模式。消息一出，立刻在遊戲社群掀起兩極討論。有愛好恐怖遊戲的網友笑稱，「前作的突發驚嚇多到爆，這次如果能找朋友一起被嚇，膽子感覺可以變大」；但也有不少理性的玩家調侃，「這種動腦找錯的恐怖遊戲如果開多人，絕對會演變成『就在那裡你瞎了嗎』的吵架現場」、「找錯遊戲變友情破壞遊戲，這才是真正的恐怖」。

目前關於該雙人模式究竟是「線上組隊」還是「單機雙人」尚無確切消息，但經歷了停擺風波與新模式的雙重話題轟炸，《日本事故物件監視協會3》無疑成為今年夏天最受矚目的恐怖焦點。