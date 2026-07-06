《漫威爭鋒》美隊「泳裝太凸」遭改　網崩潰：修Bug都沒這麼快

記者黃冠瑋／綜合報導

漫威超人氣射擊遊戲《漫威爭鋒》近日推出期間限定的「美國隊長」泳裝造型，因其下半身極度雄偉的正面輪廓不留懸念，再加上超貼身健美身材，如此大膽設計瞬間在社群掀起暴動。然而，官方近日無預警進行改版，悄悄將隊長的下半身視覺進行「縮水平坦化」，讓不少滿心期待的粉絲感到相當不滿。

▼《漫威爭鋒》美國隊長泳裝太激凸遭修改。（圖／翻攝自Reddit／Used-Earth8767）

這款在社群引爆現象級討論的泳裝外觀，設計靈感其實是致敬1992年的經典復古漫畫《Marvel Swimsuit Special》。遊戲中美國隊長大方換上緊身三角泳褲，極具視覺衝擊的「前凸後翹」線條外加逼真的物理晃動效果，第一時間還被不少玩家誤認為是邪惡迷因的惡搞模組，完全沒想到竟是官方親自放送的「正宗福利」，吸引大批粉絲朝聖。

隨著這位「美國男神」的火辣身材在各大論壇瘋傳，許多國外遊戲評論也紛紛盛讚開發團隊相當幽默，認為這打破了過去遊戲圈往往只物化女性角色的刻板常態。然而好景不常，正當這股性感旋風達到討論最高峰時，官方卻在最新的檔案更新中，默默對隊長的重要部位動了刀。

經過微調後，美國隊長正面原本宏偉的「一包特徵」明顯遭到大修，視覺效果變得平坦許多。此舉立刻引發正反兩派玩家的激烈論戰，大批「受害者」痛批官方放錯重點，紛紛吐槽遊戲裡明明還有大堆角色強度、對戰平衡等嚴重Bug急需修復，製作團隊卻把心力優先放在「閹割尺寸」上，實在令人不解。不過有資深玩家指出，透過解析遊戲模型數據設定發現，開發商並未對模型本身進行直接縮減，會有這樣視覺錯亂在於，為了修正該部位與骨盆處在動作時產生不自然的拉伸，調整了蒙皮骨骼的權重與綁定關係，進而導致外觀呈現上的變化，因此玩家才會認為縮小，但實際上並沒有針對該處調整。