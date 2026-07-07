▲《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑，打造虛實整合娛樂嘉年華。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨)

記者黃稜涵／採訪報導

陪伴玩家多年的知名遊戲《星城Online》宣布迎來重大變革！自7月起，正式更名為《星城》，並全面換上全新的品牌識別，以煥然一新的面貌與大眾見面。為了歡慶品牌全面升級，7月同步推出以幸運數字「7」為主題的「77幸運日」系列活動，更將遊戲經典元素搬到台北西門町街頭，打造虛實整合的娛樂嘉年華。

▲▼《星城Online》自7月起正式更名為《星城》，並推出7月品牌月系列活動。

《星城》此次品牌升級不只是單純換上全新的LOGO，旗下的超人氣吉祥物「星城好冰友」也同步推出全新視覺，並首度加入「小鴨」、「小鵝」等新角色，展現更具活力的品牌形象。此外，不僅推出免費 LINE 貼圖供民眾下載，更推出新YouTube頻道「XinFun 星泛娛樂」，未來將透過多元的角色 IP、社群互動與影音內容，帶給大家更豐富、多元的娛樂體驗。

▲▼《星城》吉祥物「星城好冰友」推出全新視覺，首度加入「小鴨」、「小鵝」等新角色，並推出免費LINE貼圖供民眾下載。

除了線上品牌月活動， 《星城》也前往西門街頭，將遊戲中的經典元素搬到現場，人氣吉祥物「星寶」化身巨型拉霸機，邀請民眾挑戰777連線；馬路上還能看到星城LED宣傳車及品牌計程車貼，成為街頭吸睛焦點。此外，甘貝熊轉蛋機、擲骰PK等互動體驗也同步登場，吸引不少民眾排隊試手氣，現場氣氛熱絡。

▲▼《星城》前往西門街頭，將遊戲中經典元素搬到現場。

一名現場民眾表示，原本只是從捷運站出來，看到現場相當熱鬧，便好奇前來看看，沒想到有巨型拉霸機，還有做成熊造型的甘貝熊轉蛋機，讓她直呼「很可愛」。她也分享，轉蛋分為綠色球與金色球，金色球代表較高等級獎項，自己幸運抽中一隻公仔，直呼「蠻開心的」。

▲▼現場民眾表示，巨型拉霸機及熊造型的甘貝熊轉蛋機相當吸睛，讓她直呼「很可愛」。

針對線上玩家，《星城》於品牌月期間加碼推出多項專屬福利，包括遊戲內「來就送幸運幣」、「百強爭霸戰」、「應援領星幣」等活動，以及千萬星幣摸彩、777刮刮卡等活動；遊戲和超商也同步推出幸運 7 系列儲值回饋。《星城》將線上活動結合實體互動，讓玩家從遊戲內到街頭都能感受品牌月的熱鬧氛圍，想試手氣的玩家，現在就下載《星城》，登入領好禮、把滿滿好運一起帶回家。

▼《星城》品牌月推出多項限定活動與專屬福利，邀請民眾登入參與，把滿滿好運帶回家。



更多資訊，請至活動頁面或點擊以下連結：

《星城》「77幸運日」活動網頁：https://socialnetwork.onelink.me/4Lfl/4a9ooqf7

《星城》官方網站：https://www.xin-stars.com/

《XinFun星泛娛樂》YouTube頻道：https://www.youtube.com/@xinfun