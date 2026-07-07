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中國電競賽竟藏病毒軟體？選手開電腦掃毒傻眼...帳號還被盜

記者楊智仁／綜合報導

獎金高達 100 萬美元、於中國廣州舉辦的《Counter-Strike 2（CS2）》XSE Pro League LAN，近日爆出重大資安事件，多名職業選手指控，大會提供的練習電腦疑似預先遭植入惡意程式，不僅掃描出木馬病毒與間諜軟體，甚至有選手懷疑自己的 Steam 帳號因此遭到盜用，事件也讓這場國際賽事蒙上陰影。

▼中國電競賽電腦竟藏病毒軟體。（圖／翻攝自Steam）▲▼CS。（圖／翻攝自Steam）

效力於 BetBoom 戰隊的選手 Magnojez 在社群平台公開防毒軟體掃描畫面，顯示其使用的大會練習電腦內存在多個間諜軟體與木馬程式。隊長 zorte 則透露，他所使用的比賽電腦除了木馬程式外，還安裝了 BT 下載軟體（Torrent）以及私人《魔獸世界》伺服器用戶端，顯示設備管理存在嚴重問題。

根據外媒報導，事件起因是德國戰隊 BIG 原本準備的比賽 SSD 傳出故障，大會因此臨時安排各隊改用其他練習電腦。不過這些替代設備疑似早已遭植入惡意軟體，其中包含可遠端控制電腦的木馬程式，能竊取儲存的密碼，甚至繞過雙重驗證機制，並存取加密貨幣錢包等敏感資訊。Magnojez 更認為，自己登入 Steam 帳號後遭到盜用，很可能就是因為使用了這些遭感染的電腦。

除了資安事件外，本屆 XSE Pro League 的整體賽事執行也遭受大量批評，開幕首日賽程延誤近兩小時，部分比賽更因此延後五至六小時才開始，甚至有比賽電腦未事先安裝《CS2》。直播期間也頻頻出現音訊異常、選手姓名與照片對應錯誤等問題，此外，9z 與 SINNERS 對戰途中，場館外變壓器突然爆炸，導致整棟建築停電約一小時，比賽被迫中斷。

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