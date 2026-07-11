國外神人自製「寶可夢SPA房」　蓋歐卡降水快拳郎音速拳直擊痛點

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢魅力無極限，國外知名手作YouTube頻道「BigRig Creates」近日再度推出超狂企劃，將粉絲熟悉的寶可夢融入日常的水療與三溫暖用品中，打造出專屬的「寶可夢 SPA館」，不僅有會自動噴水的蓋歐卡桑拿房，甚至連快拳郎都化身按摩大師，如此新奇又爆笑的發想迅速引發許多網友熱烈討論。

▼國外Youtuber突發奇想製作「寶可夢三溫暖」。（圖／翻攝自YouTube／BigRig Creates）



這次的企劃源自於創作者Matthew Brinza朋友的一句話，當時對方提議想看「桑拿」相關的影片，於是行動派的他便決定挑戰將特定寶可夢與水療設備結合。他首先利用3D列印技術製作出傳說寶可夢「蓋歐卡」的模型，並將其與現有的給水裝置改裝。只要按下按鈕，蓋歐卡就會對著桑拿石噴水、製造出濃郁的桑拿蒸汽，完美重現了蓋歐卡在遊戲中「降雨」的特性。雖然一次噴發的量只夠享受一輪，但Matthew搞笑表示，「反正三溫暖本來就不能待太久，這樣剛剛好」。

除了熱騰騰的桑拿之外，在身體的放鬆方面也沒放過。Matthew參考了知名醫療機構的療法，利用寶可夢「哭哭面具」製作出外型有些驚悚、內側卻帶有RGB燈光的LED光療面罩；另外更將腦筋動到了「快拳郎」身上，他們把現成的便攜式筋膜槍進行大改造，外殼套上3D列印的快拳郎身體，前方的按摩頭則換成特製的模壓橡膠拳頭，讓使用者能一邊看著快拳郎，一邊享受一記記直擊腰部與肩部的「音速拳按摩」。

從影片中可以看到設備完工後，Matthew邀請了好友來到這間特製的寶可夢溫泉進行實測。坐在桑拿房裡，看著蓋歐卡噴水享受蒸汽，隨後又被快拳郎筋膜槍瘋狂敲打、舒壓，完全體現SPA舒服快感，不過最令現場大夥崩潰的，反而是最後的「哭哭面具」光療環節，當Matthew向朋友科普哭哭面具的都市傳說，「其面具是由人類死後的靈魂變化而來」時，原本放鬆的療程瞬間變成了恐怖故事，嚇得體驗的朋友直呼精神受創，但也成功為這場體驗帶來意想不到的笑料。