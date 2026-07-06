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Sony 將停產實體遊戲光碟　小島秀夫發聲：讓人恐懼

小島秀夫看好雲端串流遊戲　預言「五年內成主流」（圖／翻攝自 YouTube／PlayStation Japan）

▲小島秀夫至今仍會購買大量實體光碟、CD，希望好好保留這些珍貴回應。（圖／翻攝自 YouTube／PlayStation Japan）

記者黃肇祥／綜合報導

Sony 日前宣布即將自 2028 年起全面停產 PlayStation 實體遊戲光碟，拋下震撼彈，再度掀起數位與實體版本的論戰。知名遊戲製作人小島秀夫早在 2021 年就曾於 X 發文探討此話題，引發玩家高度關注。近期他在羅馬電影節受訪時，再度針對實體光碟即將退場表達「恐懼」，並認為不只是遊戲，電影產業也可能走向同樣的未來。

→PS 遊戲光碟走入歷史！Sony 證實 2028 年起全面停產
→跟進 Sony PS！傳微軟下一代 Xbox 也沒有光碟機　

早在 2021 年，小島秀夫就曾發文指出：「終究會有一天，數位資料無法再由個人主張擁有。一旦世界、國家、政府、思想或是社會風氣出現巨大轉變，這些內容的存取權就可能立即被切斷。我們無法再隨意接觸這些長年喜愛的作品，自己會成為一無所有的人，這正是讓我感到恐懼的地方，且並非出自於單純的物慾。」可見他當時就已對業界的數位化發展深感擔憂。

在 Sony 宣布即將停產遊戲光碟後，小島秀夫近日在羅馬受訪時，再度重申相同看法。他表示，自己從小伴隨實體媒介長大，得知這個消息感到十分寂寞與難過。因此他至今仍會購買大量的電影光碟與 CD，就是希望能將這些實體物質好好留在身邊。

此外，小島秀夫也談到串流平台帶來的改變。他指出，傳統數位遊戲會下載到硬碟裡，代表資料至少還保存在本地設備中；但未來若全面走向雲端串流服務，情況就會類似 Netflix、Amazon 等平台，伺服器位於遠端，使用者不再需要下載數據，而是直接透過訂閱線上觀看，這等同於我們並不實際擁有這些內容。他進一步解釋，考慮到國家、政治及各種思想意識的轉變，一旦環境發生變動，伺服器若停止發送數據，屆時玩家將再也無法觀看喜愛的電影或遊玩喜愛的遊戲。

Sony 刪除 550 部 PSN 數位版電影

最諷刺的是，Sony 近期就以「版權授權協議到期」，宣布將移除 PlayStation Store 商城裡販售的 550 部 StudioCanal 發行電影，將從 9 月 1 日起不再開放購買，更狠的是，即便早已經購買的消費者，未來也不再有權利下載、觀看這些內容，且官方並未給予任何補償。此舉引爆大量網友不滿，直言「自己買的電影，實際上不是自己的」，再度讓實體版、數位版的爭議浮上檯面，更呼應了小島秀夫所擔憂的地方。

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