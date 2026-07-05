創造新的歷史！TSW大爆冷擊敗TES　越南首次BO5擊敗LPL

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》MSI 正如火如荼進行，敗部由 LPL 第二種子 TES、LCP 頭號種子 TSW 展開正面交鋒，原本大家認為應該會是 TES 有比較大的優勢，沒想到越南 TSW 重拳出擊 3-1 擊敗對手，爆出本屆 MSI 最大冷門，同時這也是越南首次在 BO5 中擊敗 LPL 賽區，創造新的歷史。

LCP 賽區今年國際賽旅程坎坷，FST 苦吞 0-6、MSI 前幾天兩支隊伍小分更是 0-9，在大家不看好情況下，越南 TSW 面對 TES 系列賽首局強勢出擊，李星各種開踢早早取得 6/1/2 戰績，20 分鐘主動開啟巴龍雖然出了意外被 JackeyLove 偷到物件，但所幸第二波逼巴龍陣容領先依舊穩固，中上野切入 TES 後排難以輸出，系列賽首局 TSW 收下勝利，同時也是 LCP 賽區今年國際賽首場勝利。

第二局 TES 馬上找回狀態，守住 TSW 往上半部的進攻，下路 JackeyLove 不斷賺護甲還有防禦塔的金錢，有著巨大經濟優勢的 JackeyLove 團戰各種向前點，7/1/4 戰績幫助 TES 把比分扳平。第三場 TSW 出招 Pun 鎖下賽特，前期小龍團趙信帥氣 W 閃分割戰場幫助隊伍取得優勢，19 分鐘則是賽特表演時間，團戰把坦克爆進去隨後 W 閃把 JackeyLove 秒殺，這波打完後建立巨大優勢，系列賽由 TSW 率先取得聽牌。

第四局 Hizto 拿出打野蒙多，前期小團交換有拿到人頭，Pun 也再度於上半部開秀完成單殺，對於 TSW 陣容來說，中期雖然經濟和對手持平，但有凱特琳、維克特、蒙多後期仍有相當好的作戰力。雖然 TES 不斷透過分推想辦法咬住局面，但 41 分鐘吶兒主動開團沒秒掉凱特琳，反而最終遭到處決，超肥蒙多如入無人之境搭配隊友粉碎 TES，最終 TSW 3-1 贏下系列賽創造歷史，而 TES 成為本屆 MSI 正賽首個淘汰的隊伍。