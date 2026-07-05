Sony停推實體遊戲爆反彈！外媒投票86%玩家反對：PS5是最後一台

記者楊智仁／綜合報導

Sony 日前宣布自 2028 年 1 月 起停止推出 PlayStation 平台實體遊戲，引發全球玩家熱議，知名遊戲媒體 Digital Foundry 隨後針對此消息發起網路投票，結果顯示超過 86% 的受訪者認為實體遊戲仍然相當重要，並呼籲 Sony 應重新考慮這項決定。

Digital Foundry 在 YouTube 社群針對此議題進行調查，共吸引超過 4.5 萬人 投票及數百則留言，主持人 John Linneman 表示，希望玩家的反彈聲浪足夠強烈能促使 Sony 改變政策。他指出，Sony 宣布停止實體遊戲的消息，恰逢關閉 PS Vita 與 PS3 數位商店之後，更凸顯數位遊戲存在的風險，因為玩家購買的其實只是數位授權，而非真正擁有遊戲本身，平台營運商隨時都有可能終止服務，讓玩家失去存取權限。

儘管反彈聲浪不斷，不少 PlayStation 玩家直言「PS5 將是我最後一台主機」相關留言更成為投票討論區中按讚數最高的回覆之一。但部分業界分析仍認為 Sony 推動全面數位化仍符合公司的長期策略，市場傳聞指出，未來 PS6 掌機 與新一代 PS6 家用主機 都將採用全數位設計，不再配置光碟機。此外，在全球記憶體與 SSD 等零組件成本持續攀升的情況下，Sony 也可透過數位遊戲銷售獲得更高利潤，以降低硬體售價壓力。