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Steam新主機傳災情...玩家更新驚見「死亡紅線」：只玩20分鐘

記者楊智仁／綜合報導

Valve 全新推出的 Steam Machine 已於近日開始出貨，不過首批玩家卻傳出疑似硬體異常，有玩家表示，主機開機僅約 20 分鐘，在安裝系統更新後便突然無法正常使用，畫面出現代表 GPU 故障的「紅線死機」燈號，一度讓他誤以為主機已經變成「磚機」，相關貼文也迅速引發玩家社群熱議。

▼Steam新主機傳災情...更新「紅線死機」。（圖／翻攝自官網）▲▼Steam machine。（圖／翻攝自官網）

根據 Reddit 網友分享，他收到 Steam Machine 後僅遊玩《無人深空》約 5 分鐘，接著安裝系統更新，沒想到更新完成後主機便無法正常運作。他表示「Steam Machine 很棒，只可惜它只正常運作了 20 分鐘。」該玩家公布的照片顯示，主機底部 LED 指示燈出現一條紅色燈光，而非正常的藍色燈號，依照 Valve 官方的 LED 狀態說明，這代表裝置偵測到 GPU 故障。

不過事件後續出現轉機，該名玩家依照其他網友建議，將 Steam Machine 完全斷電放置一天，並嘗試進行 BIOS 相關操作後，主機竟然恢復正常運作。他也更新貼文表示，雖然當下因工作一整天身心俱疲，看到 GPU 錯誤訊息讓他相當崩潰，但如果其他玩家遇到相同狀況不必急著恐慌，先放置數小時再重新嘗試開機，問題有機會自行排除。

Steam Machine 自發售以來評價兩極，有玩家認為它成功延續 Steam Deck 的理念，提供兼具 PC 自由度與主機便利性的遊戲體驗；也有人認為整體效能不如預期，前 Sony Interactive Entertainment 全球工作室負責人 吉田修平 表示，雖然喜歡 Steam Machine 的概念但效能表現略顯不足。此外，由於 AI 帶動全球硬體零件價格飆漲，Steam Machine 售價也比原先預期高出許多，至於此次「紅線死機」是否只是個案或是否與系統更新有關，Valve 尚未對此事件發表正式說明。

Well, the Steam Machine was pretty cool for the 20 minutes that it worked
by u/me_hill in steammachine

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