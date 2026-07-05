Steam新主機傳災情...玩家更新驚見「死亡紅線」：只玩20分鐘

記者楊智仁／綜合報導

Valve 全新推出的 Steam Machine 已於近日開始出貨，不過首批玩家卻傳出疑似硬體異常，有玩家表示，主機開機僅約 20 分鐘，在安裝系統更新後便突然無法正常使用，畫面出現代表 GPU 故障的「紅線死機」燈號，一度讓他誤以為主機已經變成「磚機」，相關貼文也迅速引發玩家社群熱議。

▼Steam新主機傳災情...更新「紅線死機」。（圖／翻攝自官網）

根據 Reddit 網友分享，他收到 Steam Machine 後僅遊玩《無人深空》約 5 分鐘，接著安裝系統更新，沒想到更新完成後主機便無法正常運作。他表示「Steam Machine 很棒，只可惜它只正常運作了 20 分鐘。」該玩家公布的照片顯示，主機底部 LED 指示燈出現一條紅色燈光，而非正常的藍色燈號，依照 Valve 官方的 LED 狀態說明，這代表裝置偵測到 GPU 故障。

不過事件後續出現轉機，該名玩家依照其他網友建議，將 Steam Machine 完全斷電放置一天，並嘗試進行 BIOS 相關操作後，主機竟然恢復正常運作。他也更新貼文表示，雖然當下因工作一整天身心俱疲，看到 GPU 錯誤訊息讓他相當崩潰，但如果其他玩家遇到相同狀況不必急著恐慌，先放置數小時再重新嘗試開機，問題有機會自行排除。

Steam Machine 自發售以來評價兩極，有玩家認為它成功延續 Steam Deck 的理念，提供兼具 PC 自由度與主機便利性的遊戲體驗；也有人認為整體效能不如預期，前 Sony Interactive Entertainment 全球工作室負責人 吉田修平 表示，雖然喜歡 Steam Machine 的概念但效能表現略顯不足。此外，由於 AI 帶動全球硬體零件價格飆漲，Steam Machine 售價也比原先預期高出許多，至於此次「紅線死機」是否只是個案或是否與系統更新有關，Valve 尚未對此事件發表正式說明。