《全知讀者視角》開幕首日爆人潮！近百坪展區、限定版粉絲搶購

記者楊智仁／台北報導

打破虛構與現實邊界的現象級巨作《全知讀者視角》，首次在台舉辦的大型官方 Pop-up Store 在「台北華山 1914 文化創意產業園區西 2 館」正式拉開帷幕，作為今夏最受粉絲矚目的重磅活動，開展首日一早便湧入大批熱情讀者。本次快閃店精心打造 94 坪的沉浸式體驗展區，將書中末日降臨的世界觀完美重現，不僅帶來多款會場限定的夢幻周邊與豪華滿額贈禮，更有超高人氣的三大主題抽卡機與消暑輕食區，邀請所有讀者立刻化身故事參與者，親臨感受作品世界觀的震撼。

沉浸式展區亮點滿載！雙主角立牌迎賓、命運星輪盤測手氣

一踏入展區，立刻映入眼簾的便是精心打造的角色立牌長廊，韓秀英、劉尚雅、李賢誠、鄭熙媛、李智慧、李吉永與申流承等經典夥伴的等身立牌，錯落有致地分布於長廊的左右兩側，彷彿與讀者們並肩同行。而當漫步至長廊盡頭轉角處，迎面而來的正是雙主角金獨子與劉眾赫，兩人親自迎接讀者們進入這個充滿危機與奇遇的世界，粉絲們紛紛在此駐足搶拍，與喜愛的角色留下珍貴紀念

除了視覺饗宴，現場的互動體驗同樣大受歡迎，試試手氣的「背後星輪盤小遊戲」吸引大批讀者排隊遊玩，期待轉到心儀角色的背後星並帶走對應角色小方巾；而DIY趣味滿點的「套色章集章活動」，只要依序蓋下三色專屬印章，就能完美重現層次豐富的角色圖案。一旁還能到「消暑輕食區」消費享用各種口味的冰淇淋及飲品，購買即可獲得限定獨家紙杯墊或角色小卡。

首日買氣沸騰！快閃店紀念套組、會場獨家限定版引發搶購

商品區方面，滿載粉絲期待的周邊精品買氣極為熱烈，本次獨家販售的《全知讀者視角 (vol.13+14) POP-UP 限定版》，內含壓克力屏風、書擋、拍立得相卡等豪華特典，因「僅限本次快閃店會場獨家販售，售完為止」，成為首日讀者們鎖定的頭號目標。



同樣引發粉絲瘋狂搶購的夢幻逸品，還有專為本次活動量身打造的「快閃店紀念套組 A、B 款」，套組以精緻角色精裝盒收納，豪華內容物包含「高質感金屬書籤（金獨子／劉眾赫）」、極具收藏價值且附有專屬流水號的「精美壓克力小卡」、耀眼奪目的「璀璨炫彩碎鑽桌繪」以及別具意義的「紀念幣」。極具紀念價值且每人每款限購 1 套，也是本次展覽必收的指標性周邊。