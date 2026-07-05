終於等到！《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台、狂粉92刷創紀錄

記者楊智仁／綜合報導

全台累積票房突破 8.5 億元、超過 260 萬觀影人次的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，將於 7 月 28 日正式登上串流平台，讓影迷再次重返無限城，重溫炭治郎一行人與上弦之鬼展開生死激戰的震撼與感動。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台灣上映後，不僅強勢空降台灣影史總票房第三名，更刷新台灣動畫電影史的最高票房紀錄，上映期間引爆全台粉絲「多刷」狂潮，甚至有熱血粉絲在社群分享高達 92 刷的驚人觀影紀錄，展現《鬼滅之刃》在台灣市場的超高人氣。電影在日本同樣締造歷史，不僅成為日本電影史上首部「全球票房突破千億日圓」的史詩級鉅作，更展現《鬼滅之刃》席捲全球的驚人影響力。

亮眼票房成績之外，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》也隨著劇情邁入最終決戰篇章，鬼殺隊展開行動，眾人被帶入鬼的大本營「無限城」，一場前所未有的激戰正式揭開序幕。電影延續一貫的高水準動畫製作，由動畫公司 ufotable 以細膩作畫打造氣勢磅礴的無限城場景與層層交錯的空間變化，搭配流暢華麗的戰鬥演出及震撼人心的音樂與音效，將炭治郎一行人與上弦之鬼的激烈對決推向全新境界。每一場戰鬥皆充滿速度感與臨場感，帶給觀眾一場視覺與聽覺兼具的動畫饗宴；角色間細膩的情感刻畫，以及精彩絕倫的戰鬥場面，也引發觀眾高評價肯定及討論，再次彰顯《鬼滅之刃》強大魅力。

如今，無論是首次踏入無限城的新觀眾，或是曾被大銀幕震撼的粉絲，都能透過串流平台再次體驗這場史詩級對決，一同回味精彩瞬間，見證炭治郎與鬼殺隊迎來的關鍵一戰。《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將於 7 月 28 日晚間 23:00 起陸續更新於各串流平台。