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《貓福珊迪》快閃店身中山！巨幅「森林喵歡迎牆」、超多商品貓迷必看

記者楊智仁／台北報導

由插畫家 ぢゅの 創作，在 SNS 擁有超高人氣的角色 IP《貓福珊迪》快閃店7/3-8/23於 R79 中山地下書街登場，現場推出九大拍照打卡區，看看「蘑菇喵森林畫廊」中蘑菇喵、浣熊喵與刺蝟喵等一群森林喵萌萌地迎接大家，超巨幅「森林喵歡迎牆」上更有被熊抱著的熊熊喵及托著蘑菇的松鼠喵等著跟大家合照，店內滿滿都是著貓咪化身各種森林小動物的百變萌樣，有捧著愛心的河狸喵、被兩隻松鼠環抱著的松鼠喵及頭頂著灰雀的灰雀喵，彷彿走進故事書裡的森林場景，等著貓迷們來發掘。

▼《貓福珊迪》快閃店於 R79 中山地下書街登場。（圖／記者楊智仁攝）▲▼貓貓。（圖／記者楊智仁攝）▲▼貓貓。（圖／記者楊智仁攝）

還沒走近就被一群站在門口的蘑菇喵們可愛攔截，超吸睛的「蘑菇喵森林畫廊」以森林與復古畫框打造童話場景，可愛的蘑菇喵、浣熊喵及刺蝟喵開心迎接大家，河狸喵與熊熊喵躲進畫框裡探出頭來偷看，貓迷們快先走進去大玩躲貓貓、拍照留念。往店內探險，來到「森林喵歡迎牆」，有兔兔陪伴的松鼠喵、被熊抱著的熊熊喵與蘑菇喵用最萌模樣迎接貓迷們，可愛樣讓人疲勞瞬間忘記啊！而店內整面「森林好友喵喵區」有著各種森林喵，不論是頭頂麻雀的麻雀喵，或是與松鼠窩在一起的松鼠喵、還是盯著刺蝟手上草莓的刺蝟喵，各個表情與動作都呆萌十足，店內更有復古畫框牆，將森林喵們的可愛日常化做一幅幅畫作，彷彿走進貓福珊迪精心準備的森林派對。

▲▼貓貓。（圖／記者楊智仁攝）

四款賣萌「短T」把開心依偎的浣熊喵及肩玩耍的松鼠喵通通穿上身，就像把森林裡的開心也帶著走，想要讓可愛再更加分？那就把輕巧實用的少女感「側背包」背上身，無論是超人氣刺蝟喵，還是森林喵相互依偎的萌樣等四款設計，秒變穿搭焦點。夏天就是要多喝水，想要獾喵騎著獾的可愛模樣，還是兩隻鳥在喵喵肚上玩耍等四款「保溫瓶」設計，不論到哪都有貓貓一路相伴。愛拍照的貓迷們不能錯過四款「角色凸鏡」，不論是和朋友合照還是獨自拍美照都是你的神隊友，再搭配隨身攜帶的「鏡梳組」補妝、整理瀏海一次搞定。

▲▼貓貓。（圖／記者楊智仁攝）▲▼貓貓。（圖／記者楊智仁攝）

關鍵字：貓福珊迪

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