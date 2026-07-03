不想發2.5億獎金　遊戲執行長聽ChatGPT裁員...奪權大戰落幕

記者楊智仁／綜合報導

《深海迷航2》開發商 Unknown Worlds Entertainment 與母公司 Krafton 的法律糾紛正式落幕，根據外媒報導，雙方已達成和解協議，先前因獎金爭議引發的所有訴訟將全面撤銷，Unknown Worlds 全體員工也將獲得原定總額 2.5 億美元（約新台幣 73 億元）績效獎金。此外，Unknown Worlds 執行長 Ted Gill 已卸任公司將另行尋找新任 CEO。

《深海迷航2》自 2026 年 5 月展開搶先體驗後，累計銷量已突破 400 萬套，Steam 同時在線玩家峰值超過 46.7 萬人，然而遊戲上市前夕卻爆發經營權與獎金爭議。Krafton 去年夏天解雇 Ted Gill 與兩位共同創辦人，並將遊戲延期聲稱管理層導致開發進度落後；另一方面，遭解雇的高層則提告，指控 Krafton 是為了避免支付高達 2.5 億美元的績效獎金，因此刻意在目標達成前將他們撤職。

案件審理期間曝光大量內部文件，今年 3 月美國法院裁定 Krafton 必須恢復 Ted Gill 的職務，並依約向 Unknown Worlds 員工支付獎金。法院文件更揭露，當 Krafton 內部預估《深海迷航2》極有可能達成獎金條件時，執行長認為這是一筆「不划算的交易」，甚至曾向法務部門尋求是否能取消獎金，但法務明確警告，即使解雇團隊仍可能需要支付獎金，且將面臨訴訟與商譽風險。

更引發討論的是，法院文件指出，執行長當時還曾向 ChatGPT 詢問如何處理這項獎金問題，ChatGPT 最初回覆「很難取消獎金」，之後又建議成立專案小組重新協商或接管 Unknown Worlds，法院表示，Krafton 隨後成立代號 Project X 的內部小組，並在接下來一個月內採取了多數與 ChatGPT 建議相似的行動，就此開始兩邊的奪權大戰。

日前 Krafton 向外媒發表聲明表示，已與 Ted Gill，以及共同創辦人 Charlie Cleveland、Max McGuire 達成共同和解，雙方同意終止所有法律程序。Krafton 強調，現階段雙方的共同目標是支持《深海迷航2》完成搶先體驗至正式 1.0 版的開發，Unknown Worlds 仍將持續主導遊戲製作，Krafton 則提供必要資源協助遊戲成功。