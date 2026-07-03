任天堂社長親回《寶可夢卡牌》炒價亂象：視情況提供必要協助

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近日公布「第 86 期定時股東大會問答紀錄」，其中有股東針對《寶可夢集換式卡牌遊戲》近年頻繁出現的囤貨、炒價與高價轉售問題提出詢問，希望了解任天堂如何協助改善玩家難以正常購買商品的情況，對此，任天堂社長古川俊太郎也首度公開回應公司立場。

▼任天堂親回《寶可夢卡牌》炒價亂象。（圖／達志影像／美聯社）

古川俊太郎表示，任天堂已注意到《寶可夢集換式卡牌遊戲》，確實存在限量卡牌遭到投機人士大量收購，再以高價轉售的情況，他指出，寶可夢公司目前已陸續推出多項因應措施，包括實施預購生產（受注販售），以及與各大網路交易平台簽訂合作協議，希望降低黃牛炒作空間。

此外，古川也提到，寶可夢公司日前已宣布，未來在部分線上商品的優先抽選販售中，將導入日本「My Number（個人編號卡）」身份驗證機制，藉由實名認證提升抽選公平性，並防止同一人利用多個帳號重複參加抽選。該措施也預計率先應用於寶可夢 30 周年紀念商品的販售。

針對任天堂未來是否會進一步介入，古川表示，公司將持續與寶可夢公司保持密切溝通，討論如何讓商品能更妥善地送到真正有需求的玩家手中。他強調，任天堂將視情況提供必要協助，並相信寶可夢公司會持續推動相關防黃牛措施，改善玩家的購買環境。