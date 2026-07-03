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中國驚現「Steam山寨主機」價格便宜一萬　專家秒抓規格錯誤

記者楊智仁／綜合報導

Valve 全新主機 Steam Machine 自公開以來就吸引不少玩家關注，近日有網友在 Reddit 分享，中國購物網站出現一款外型神似 Steam Machine 的白色迷你 PC，售價僅約 4,680 元人民幣（約 22000 台幣），價格幾乎只有官方產品的三分之二。然而，外媒深入檢視商品規格後發現其中存在多項明顯錯誤，懷疑該商品並非如宣稱般高規格，甚至可能只是誘導消費者下單的假規格商品。

▼Steam machine吸引不少玩家關注。（圖／翻攝自官網）▲▼Steam machine。（圖／翻攝自官網）

根據商品頁面，該機高階版本搭載 AMD Ryzen 5 5500 處理器、Radeon RX 6750 GRE 10GB 顯示卡、16GB DDR5 記憶體、JGINYUE B350I-PLUS 主機板，以及 2TB M.2 NVMe SSD。不過，熟悉 PC 硬體的玩家很快就發現問題。Ryzen 5 5500 採用 AM4 平台，而 B350I-PLUS 同樣是 AM4 主機板，兩者皆僅支援 DDR4 記憶體，不可能搭配 DDR5 顯示商品規格存在明顯錯誤。

此外顯示卡配置同樣不合理，商品標示搭載的 Radeon RX 6750 GRE 屬於完整桌上型獨立顯示卡，但商品展示的機殼尺寸與 CHUWI UBox 等迷你主機相近，機身內部幾乎沒有空間容納如此大型的顯示卡。

價格方面同樣令人存疑，以中國市場零件價格估算，單一張 RX 6750 GRE 顯卡就約需 1,850 元人民幣，再加上處理器、主機板、記憶體等零件，成本已超過 4,300 元人民幣，尚未計入機殼、散熱器、組裝、人力及物流成本，整機僅售 4,680 元人民幣 幾乎沒有任何獲利空間。外媒推測商品不是規格標示錯誤，就是屬於誇大宣傳甚至誘導購買的商品，提醒玩家切勿貿然下單。

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