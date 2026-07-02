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Sony將停產實體遊戲玩家反彈...連披薩店都酸：我們賣數位披薩

記者楊智仁／綜合報導

Sony 日前宣布，自 2028 年起將停止推出旗下實體版遊戲，象徵 PlayStation 正式邁向全數位發行模式，消息曝光後，立即引發玩家社群強烈反彈，不少玩家認為此舉將削弱消費者權益，更有人表示將放棄 PlayStation 改投入 PC 平台。

▲▼PS5。（圖／翻攝自官網）

雖然近年遊戲市場已逐漸以數位版為主流，但許多玩家認為完全取消實體版仍帶來不少缺點，包括數位遊戲價格通常較高、無法借給朋友、不能二手轉售，且若平台日後撤銷授權，玩家甚至可能失去已購買的遊戲，因此實體遊戲仍具有不可取代的收藏與所有權價值。

社群平台上不少玩家公開表達不滿。PlayStation YouTuber「MBG」表示，若未來的 PlayStation 6 不支援實體遊戲，將不會購買新主機，也有玩家指出，自己使用 Sony 主機超過 30 年如今已打算改用 PC，「沒有實體遊戲後 PlayStation 已失去相較 PC 的優勢」，就連披薩品牌英國達美樂都跨界加入開嗆，「這跟我們推出數位披薩一樣沒有道理」。

截至目前為止，Sony 並未正式確認 PlayStation 6 是否將採全數位設計，但隨著停止推出實體遊戲的政策公布，外界普遍認為 PS6 不搭載光碟機已是大勢所趨。另一方面，由於記憶體與 SSD 等零組件成本持續攀升，取消光碟機也被認為有助於降低主機製造成本。

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