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情侶想爽玩《GTA 6》定契約！任務完成才能抱抱、不能擋螢幕

記者楊智仁／綜合報導

《GTA 6》可以說是今年最受矚目的遊戲，而海外一對情侶近日因分享一份關於《GTA 6》「遊戲契約」在網路上爆紅，契約內容甚至規定其中一方不得「走到電視前面」或說出「這只是一個遊戲」等話語，引發玩家社群熱議。

▲▼GTA。（圖／翻攝自官網）

眾所皆知《GTA 6》上市將對全球遊戲市場造成巨大影響，不僅為 Rockstar 與 Take-Two 帶來龐大營收與玩家數量，多款遊戲甚至選擇提前或延後發售，以避開其市場壓力。同時《GTA 6》對現實世界的影響也逐漸顯現，已有部分業者宣布將在遊戲上市當天暫停營業，因為預期許多顧客都會選擇請假在家遊玩。

個人層面上一對情侶似乎也深受《GTA 6》影響，甚至因此簽下了一份相當「離奇」的遊戲契約，根據外媒報導，Reddit 用戶在《GTA》相關子版分享一則貼文 ( 該貼文目前遭到刪除 )，該契約內容規定，其中一方可以「隨時盡情遊玩《GTA 6》」，作為基本條款之一，但後續規則則變得更加嚴格。

第二條指出，在對方遊玩《GTA 6》的過程中，另一半不得在「任務、過場動畫、搶劫任務或線上模式進行時」走到電視或螢幕前方，否則屬於「嚴格禁止行為」並可能「面臨後果」。此外，契約還禁止另一方說出「這只是一個遊戲」或「之後再玩也可以」等評論，同時也不允許在任務完成或安全屋抵達前提出擁抱或親吻的要求，不過契約也提到，若另一半有購買遊戲或分擔一半費用，則可以取消其中部分限制條款。

這份契約在網路上引發大量討論，不少人認為內容相當荒謬，甚至懷疑只是惡搞創作，不過這次的事件也再次呈現《GTA 6》對玩家們的影響力。

關鍵字：GTA 6

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