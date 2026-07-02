《貓咪大戰爭》快閃店登陸華山！互動打卡點、台灣限定商品亮相

記者楊智仁／綜合報導

日本PONOS超人氣手機遊戲《貓咪大戰爭》自2012年推出以來，憑藉個性鮮明的角色與獨特世界觀受到全球玩家支持。為紀念遊戲13周年，PONOS將於今夏在台灣以「貓戰之夏」為主軸，推出3波夏日限定活動。活動將攜手台灣連鎖粥品與飯店，推出聯名限定套餐與限定餐飲體驗，並於華山1914文化創意產業園區舉辦壓軸登場的期間限定快閃活動「貓咪夏日慶典」，邀請玩家與粉絲透過餐飲、飯店空間與快閃活動等多元場景，一同感受《貓咪大戰爭》充滿趣味與驚喜的「貓戰之夏」。

夏日活動《貓咪大戰爭》13周年期間限定快閃活動「貓咪夏日慶典」將於華山1914文化創意產業園區熱鬧登場，為「貓戰之夏」帶來高潮。活動承載13年來對玩家的感謝，現場將規劃能感受貓咪世界觀的體驗型拍照景點與互動內容，本次也將舉辦貓咪拍照派對與「貓咪」角色互動的合照留念活動，以及販賣台灣首次登場的官方周邊與台灣限定商品。

除了將日本熱銷人氣商品集聚一堂首次於台灣登場之外，在日本國內也買不到的台灣「貓咪戰隊」限定商品A4資料夾-貓咪戰隊、托特包-貓咪戰隊/黑、徽章盲抽-貓咪戰隊，以及台灣13周年限定托特包-貓咪大戰爭/白，也都會登場。活動詳情將於2026年7月中旬透過《貓咪大戰爭》官方粉專公布。