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美卡牌店《遊戲王》賽事臨時喊卡...玩家衛生不佳、店面遭投訴

記者楊智仁／綜合報導

美國奧勒岡州一間卡牌店近日因玩家衛生問題祭出強硬措施，獨立店家 Chronos Games & Gifts 臨時宣布，將暫停舉辦《遊戲王》官方賽事一周，原因是接連收到多起玩家投訴與負面評論，皆與部分參賽者個人衛生狀況不佳有關。

▼美國卡牌店暫停《遊戲王》賽事。（圖／翻攝自スポニチ）▲▼遊戲王。（圖／翻攝自スポニチ）

店家在官方 Discord 公告指出，近期除了有人不當使用店內廁所外，也因部分玩家衛生習慣不佳，導致店家收到多則負評，因此決定暫停《遊戲王》賽事一周，並提醒所有參賽者遵守 Konami 官方賽事規範，如遇到未符合衛生要求的玩家，可主動向工作人員檢舉。

事實上 Konami 早在 2019 年便已將個人衛生正式納入《遊戲王》官方賽事規則，要求所有參賽者與現場人員必須保持身體清潔並穿著乾淨衣物，否則可能遭到處分。官方《遊戲王》賽事指南指出，玩家應在參加比賽前維持良好清潔習慣，若因忽視個人衛生而影響其他參賽者，主辦單位有權要求改善否則可能無法繼續參與賽事。

這項規定推出時便獲得不少玩家支持，而 Chronos Games & Gifts 此次暫停賽事的決定，也獲得當地玩家普遍肯定，認為有助於維持舒適的比賽環境。事實上類似規範並非《遊戲王》獨有，2025 年美國內布拉斯加州《寶可夢》官方賽事社群也曾提醒玩家遵守《Play! Pokémon》賽事手冊中的衛生規範，要求參賽者維持符合社交禮儀的整潔程度，若拒絕配合工作人員要求改善，主辦單位可取消其參賽資格並請其離場。

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