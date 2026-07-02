日卡牌冠軍被冒名退賽？官方「你打電話棄權」　苦主傻眼報警

記者楊智仁／綜合報導

日本《航海王卡牌遊戲》近日爆出一起爭議事件，一名玩家在官方店鋪賽奪得冠軍後，卻遲遲未收到冠軍限定紀念品，向萬代查詢後竟被告知「本人已主動放棄冠軍資格」，讓當事人震驚不已。事件曝光後，由於萬代與主辦店家的說法前後不一，加上疑似有人冒名致電取消資格，引發日本玩家社群高度關注。

▼《航海王卡牌》冠軍「被電話棄權」？。（示意圖／翻攝自推特）

事件主角為資深玩家 zoo，他於 2026 年 5 月 12 日在日本「トレカチャンピオン 豐橋牛川店」舉辦的《航海王卡牌》Extra Grand Battle 店鋪賽中奪冠。依照官方規定，冠軍可獲得附有序號的限定紀念品，例如高收藏價值的卡片由萬代於賽後寄送，然而直到 6 月 23 日仍未收到獎品，zoo 向萬代客服詢問時，卻被告知因「本人已申請放棄冠軍資格」因此無法寄送獎品，zoo 強調自己從未提出棄權申請，懷疑遭人冒名聯絡官方。

zoo 隨後分別向萬代及主辦店家查證，卻發現雙方說法多次改變，萬代最初表示，5 月 13 日及 14 日曾接到 zoo 本人來電，聲稱與朋友檢查牌組後發現違規，因此主動放棄冠軍資格，並稱來電號碼與本人一致，因此完成棄權程序。然而 zoo 向電信業者查詢後，確認相關日期完全沒有通話紀錄，也沒有任何通話費用產生。當他要求萬代確認通話錄音是否真為本人聲音時，對方則表示無法確認最後甚至要求他自行向店家查詢。

另一方面，主辦店家則改口表示，是賽後接到一名自稱冠軍的男子來電，對方提供姓名及電話號碼，店家向萬代確認資料一致後便協助辦理棄權，並稱對方還歸還了 Top 8 獎品。不過店家也坦承，當時留下的姓名及電話紀錄已經銷毀。由於萬代與店家對事件經過的描述不一致，加上僅憑姓名與電話號碼就完成身分確認與棄權程序，引發外界質疑官方驗證流程過於鬆散。

目前 zoo 已向警方報案並完成筆錄，同時要求萬代釐清身分驗證流程，也對個人資料是否遭到外洩表達憂慮，事件在日本社群平台迅速延燒，相關貼文累積千萬次瀏覽，不少玩家批評萬代及主辦店家的管理流程存在重大漏洞，呼籲未來應改採書面或官方 App 申請、加強身分驗證機制，避免高價值賽事獎品再次發生遭冒名棄權的爭議。