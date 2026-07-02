日卡牌冠軍被冒名退賽？官方「你打電話棄權」　苦主傻眼報警

記者楊智仁／綜合報導
日本《航海王卡牌遊戲》近日爆出一起爭議事件，一名玩家在官方店鋪賽奪得冠軍後，卻遲遲未收到冠軍限定紀念品，向萬代查詢後竟被告知「本人已主動放棄冠軍資格」，讓當事人震驚不已。事件曝光後，由於萬代與主辦店家的說法前後不一，加上疑似有人冒名致電取消資格，引發日本玩家社群高度關注。
▼《航海王卡牌》冠軍「被電話棄權」？。（示意圖／翻攝自推特）
事件主角為資深玩家 zoo，他於 2026 年 5 月 12 日在日本「トレカチャンピオン 豐橋牛川店」舉辦的《航海王卡牌》Extra Grand Battle 店鋪賽中奪冠。依照官方規定，冠軍可獲得附有序號的限定紀念品，例如高收藏價值的卡片由萬代於賽後寄送，然而直到 6 月 23 日仍未收到獎品，zoo 向萬代客服詢問時，卻被告知因「本人已申請放棄冠軍資格」因此無法寄送獎品，zoo 強調自己從未提出棄權申請，懷疑遭人冒名聯絡官方。
zoo 隨後分別向萬代及主辦店家查證，卻發現雙方說法多次改變，萬代最初表示，5 月 13 日及 14 日曾接到 zoo 本人來電，聲稱與朋友檢查牌組後發現違規，因此主動放棄冠軍資格，並稱來電號碼與本人一致，因此完成棄權程序。然而 zoo 向電信業者查詢後，確認相關日期完全沒有通話紀錄，也沒有任何通話費用產生。當他要求萬代確認通話錄音是否真為本人聲音時，對方則表示無法確認最後甚至要求他自行向店家查詢。
另一方面，主辦店家則改口表示，是賽後接到一名自稱冠軍的男子來電，對方提供姓名及電話號碼，店家向萬代確認資料一致後便協助辦理棄權，並稱對方還歸還了 Top 8 獎品。不過店家也坦承，當時留下的姓名及電話紀錄已經銷毀。由於萬代與店家對事件經過的描述不一致，加上僅憑姓名與電話號碼就完成身分確認與棄權程序，引發外界質疑官方驗證流程過於鬆散。
目前 zoo 已向警方報案並完成筆錄，同時要求萬代釐清身分驗證流程，也對個人資料是否遭到外洩表達憂慮，事件在日本社群平台迅速延燒，相關貼文累積千萬次瀏覽，不少玩家批評萬代及主辦店家的管理流程存在重大漏洞，呼籲未來應改採書面或官方 App 申請、加強身分驗證機制，避免高價值賽事獎品再次發生遭冒名棄權的爭議。
大変なことが起きました????— zoo (@nekohige_zoo) June 23, 2026
勝手にエクストラグランドバトルの優勝を辞退したことにされていました????
5/12のエクバで優勝したのですが、シリアルヤマトがなかなか届かないためバンダイさんの窓口に問い合わせたところ、
自分で優勝を辞退したので優勝記念品は送れないという衝撃の返信がありました???????? pic.twitter.com/AIxNR1wDHH
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