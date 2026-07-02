設計師痛批「玩盜版害死工作室」　毀滅戰士元老駁：沒那麼誇張

記者楊智仁／綜合報導

《毀滅戰士》共同創作者、傳奇遊戲設計師 John Romero 近日針對盜版議題發聲，澄清外界長年流傳的說法。他表示，雖然自己仍希望玩家支持正版、付費購買遊戲，但認為「90 年代許多遊戲公司因盜版倒閉」的說法過於誇大且簡化，也不符合當時《毀滅戰士》的實際發行模式。

▼設計師痛批「玩盜版害死工作室」。（圖／翻攝自Steam）

事件起因於另一位 id Software 元老、《毀滅戰士》共同開發者 Sandy Petersen 日前在社群平台 X 發文表示，《毀滅戰士》約有 70% 至 90% 的玩家都是透過盜版遊玩。他認為，如果這些玩家都購買正版，id Software 將擁有更多資金投入辦公室與新作開發，甚至認為《Quake》開發期間公司資源緊縮，以及 Atari、Amiga、Cinemaware、3D Realms 等遊戲公司的衰落，都與盜版問題息息相關。

不過 Romero 隨後公開反駁這項說法，指出《毀滅戰士》當年採用的是如今已相當少見的 Shareware（共享軟體） 發行模式。玩家可以合法且免費下載遊戲第一章內容，若想遊玩完整遊戲才需付費註冊購買。因此，大量免費下載的玩家並不能直接被視為盜版使用者。

Romero 表示，截至 1990 年代中期《毀滅戰士》累積約 2,000 萬次 Shareware 安裝，並售出超過 200 萬套正版，他強調，「那 2,000 萬名玩家並不是天生就是盜版玩家，其中很大一部分人只是依照官方設計，遊玩免費提供的第一章內容。」他也補充，自己並非替真正的盜版行為辯護，而是認為不應將合法的 Shareware 傳播、免費試玩，以及真正的盜版混為一談。

Romero 的發言也被外界解讀為，Petersen 所提到的「70% 至 90% 玩家都是盜版」數據，很可能將大量合法下載的 Shareware 玩家一併計入，因此誇大了實際盜版比例。這番說法再次引發玩家社群對於經典 PC 遊戲發行模式，以及盜版對遊戲產業影響的討論。