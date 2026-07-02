跟進 Sony PS！傳微軟下一代 Xbox 也沒有光碟機　

▲微軟數位化發展走得更前面，據傳下一代 Xbox 就會全面取消實體光碟。（圖／翻攝微軟官網）

記者黃肇祥／綜合報導

Sony 於昨日宣布從 2028 年 1 月開始將不再生產實體遊戲光碟，全面走向數位化，在玩家社群中引發軒然大波。然而，這可能只是業界的第一槍。據傳微軟也即將跟進相同的做法，未來 Xbox 將不再有光碟機。

→PS 遊戲光碟走入歷史！Sony 證實 2028 年起全面停產

外媒《Windows Central》爆料指出，微軟下一代主機 Project Helix 不會如 Xbox Series X 一樣保留實體光碟機。

不過這項變化對於多數台灣 Xbox 玩家影響相對有限，畢竟實體通路鮮少有在販售 Xbox 光碟，且會購買微軟主機的消費者，多半是搭配 Game Pass 訂閱服務，而非仰賴實體光碟來安裝與執行遊戲。

為了迎接全數位化時代，外媒《The Verge》則透露，Xbox 正在測試一項新功能，能協助玩家將現有的實體遊戲光碟轉化為數位版本，以利在沒有光碟機的主機上運行。雖然轉換之後光碟依舊可以正常使用，但外媒猜測會有某種程度的權限管理，例如：若光碟借給別人或遭到轉賣，數位版本的持有權就可能會被取消，但具體運作機制目前還不得而知。

任天堂也悄悄開始佈局

Sony 與微軟態度明確，就連任天堂也早已經開始轉型。在 Switch 2 推出時，任天堂連帶發表了「鑰匙卡」。儘管外型與實體卡匣相同，裡面卻不包含遊戲內容，而是需要玩家自行連接網路、下載完整數據與檔案。此舉需要佔用 Switch 2 的主機容量，且遊玩時仍得插卡才能運行。上市之後便遭到諸多網友批評，認為其既沒有實體的優勢，也沒有數位版的便利。但任天堂曾表示，這是為了降低第三方廠商的成本，且能兼顧實體通路的發行。