專訪／台灣卡牌訓練家「人數匹敵日本」　給寶可夢迷30年浪漫獻禮

記者蘇晟彥／專訪

寶可夢喜迎30週年，1日舉辦記者會，The Pokémon Company宣布與台北市府深度合作，將陸續舉辦「PokéXciting!」、「Pokémon RUN 30」等大型活動，以接力方式熱鬧歡慶屬於寶可夢的30週年。對此，The Pokémon Company亞洲事業本部資深總監小林大翼、亞洲事業本部台灣市場授權業務專員王美停接受《ETtoday新聞雲》專訪，談起從30年前寶可夢動畫在台灣播出後就引起熱潮，小林說，「雖然對許多訓練家來說會認為『已經過了30年』，但對我們來說『才過了30年』」，希望在未來的10年，甚至是更長久的時間，都能繼續帶給玩家更多全新的體驗。

▼The Pokémon Company 小林大翼、王美停接受專訪，希望在未來的時間能繼續透過寶可夢帶給所有訓練家感動及全新的體驗。（圖／記者蘇晟彥攝）

寶可夢30週年重頭戲在日前公開，除了隱身在台北市街頭的「POKÉGENIC」，在意想不到的角落將可以找到寶可夢，讓民眾「捕捉」打卡。而重中之重就是The Pokémon Company宣布與北市府合作，10月10日、11日兩天在台北香堤大道廣場及其鄰近地區將舉辦「PokéXciting!」活動。

所謂 「PokéXciting!」是專屬於亞洲五座城市的新型大型活動，首場將從吉隆坡開跑，依序是台北、新加坡、馬尼拉以及曼谷，以歡樂派對作為主題，將有舞台演出及相關周邊販售，每一個城市都會有一隻「專屬色」的皮卡丘，官方選擇「粉紅色」作為台北專屬色，換上粉色裝扮的「PokéXciting! 皮卡丘」在記者會上也驚喜亮相，一出場就吸引大批尖叫聲。

王美婷表示，不同的城市會有不同的裝飾、活動內容，而Pokémon GO也有機會可以發現「PokéXciting! 皮卡丘」的身影，當然玩家所喜愛的實體玩偶周邊也都會出現。團隊也解釋，不只是台北會有寶可夢的蹤跡，發表會上提到像Pokémon RUN 也會在新北、台中、高雄接力舉辦，讓整個台灣從北到南都慶祝30週年的喜歡。

▼台北將會出現「POKÉGENIC」，訓練家可以發現不同的寶可夢「親自捕捉」。（圖／The Pokémon Company提供）



回憶在台灣發展的路程，團隊說，從1996年推出《寶可夢 紅／綠》遊戲後，動畫隔年也隨即在台灣上映，從當時就有很多粉絲一路隨著寶可夢長大、死忠的支持，跟日本的粉絲是非常類似的，而在近年隨著寶可夢集換式卡牌遊戲的推出，The Pokémon Company也觀察到開始有不同年齡層的粉絲正在加入寶可夢這個大家庭，尤其短短幾年發展，剛結束的MBL（大師球聯盟）卡牌大賽，人數幾乎可以跟日本大會的人數匹敵，這是一個非常驚人的現象。

面對懷抱童年的資深訓練家以及新世代的兒童，或許就像寶可夢動畫的小智，交棒給羅伊、莉可一樣，讓他們開啟《寶可夢地平線：系列》的新旅程一樣。The Pokémon Company不斷新與舊之間找「更有趣的玩意兒」，這次30週年《寶可夢 火紅 / 葉綠》的經典復刻，就是給所有資深訓練家童年一個最浪漫的獻禮，也如同寶可夢公司推出睡眠紀錄遊戲《Pokémon Sleep》、慢活沙盒遊戲 《Pokémon Pokopia》等不同於以往的寶可夢作品，全都是希望透過不同的遊戲類型，帶給所有玩家更多、更棒、更好的寶可夢體驗，小林也說，「雖然對許多訓練家來說會認為『已經過了30年』，但對我們來說『才過了30年』」，希望在未來的10年，甚至是更長久的時間，都能繼續帶給玩家更多全新的體驗。