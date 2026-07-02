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《漫威鬥魂》試玩體驗　英雄4v4混戰視覺超震撼

記者黃肇祥／台北報導

《漫威鬥魂》可以說是今年最受期待的格鬥遊戲，由 Sony Interactive Entertainment 聯手格鬥遊戲開發大廠 Arc System Works，再找來握有全球知名 IP 漫威英雄的 Marvel Games 合作，提供 20 位漫威英雄讓玩家進行 4v4 團隊對戰。《ETtoday 遊戲雲》接獲 Sony 官方邀請，搶先在上市之前體驗了《漫威鬥魂》的實機內容，以下就請參考我們的試玩報導。

▲▼ Sony 《漫威鬥魂》試玩體驗、畫面。（圖／Sony提供）

▲▼《漫威鬥魂》運用了大量 2D 繪圖、3D 動畫，讓轉場具有獨特風格，視覺變化多元。（圖／Sony 提供、翻攝至 PS5）

▲▼ Sony 《漫威鬥魂》試玩體驗、畫面。（圖／Sony提供）

剛啟動遊戲，記者瞬間就被《漫威鬥魂》的美術風格給吸引。儘管使用的是美式漫畫的漫威英雄角色，卻是以日本動畫的風格進行設計，好比讓熟悉的角色重新變身，且在色彩使用上有著高飽和度、色調濃烈，呈現的視覺效果之吸睛實屬近年格鬥遊戲少見。此外，儘管作品是以 2D 橫向格鬥為主，開場也會加入 3D 動畫，同時在施展大絕招、擊飛或是重擊時，系統都會即刻穿插動畫，讓整個遊戲過程真的有如觀看日本動畫或漫畫一樣。

在這次體驗裡，我們獲准遊玩《漫威鬥魂》約 1.5 小時，比較可惜的是，目前僅能遊玩基本的「對戰模式」，額外的新手教學與故事模式都還未能開啟。

《漫威鬥魂》採用 4v4 的團體對戰，基本上是共用血條，允許玩家根據戰況切換角色。有趣的是，選角時的順序十分關鍵，玩家會需要挑選一名隊長以及三名成員。起初只能在兩名角色之間切換，將隨著回合數進行與擊飛次數增加，逐漸解鎖其他英雄。通常處於劣勢的玩家會有較多英雄可以使用，就好比英雄救美一樣。因此要如何依照熟悉度、角色特性來安排出場順序，想必會是未來對戰系統的一大重點。

▲▼ Sony 《漫威鬥魂》試玩體驗、畫面。（圖／Sony提供）

▲透過集結，場上經常會出現 4 名英雄大混戰的局面。在此記者也分享一個小撇步，在召喚同伴來幫忙之後，玩家可以在約 2～3 秒的時間內更換操作的角色，帶來進攻位置上的優勢。（圖／Sony 提供、翻攝至 PS5）

在按鍵方面，《漫威鬥魂》主要分為基本的輕、中、重攻擊。輕攻擊的出手間隔短，不怕被打斷且能快速接招；重攻擊則相反，雖然容易遭到反擊，但擊中之後傷害更大，且有機會打飛對手以造成更多連擊。另外，每名角色還能透過 R1、R2 按鍵使用多種特殊技能。舉例來說，蜘蛛人的 R1 就可以用「蜘蛛絲擺盪」迅速拉近與敵人的距離展開連段，R2 則是蛛絲發射器進行遠程攻擊，R1、R2 搭配方向鍵還可以延伸出許多不同的進攻方式。

記者必須先承認自己是格鬥遊戲苦手，熟悉的只有《任天堂明星大亂鬥》，以前玩格鬥遊戲都搓不出招式，與真人對戰只有挨打的份。不過在實際體驗上，記者認為本作難度屬於中間偏下，相對接近《快打旋風 6》，但每名角色的搓招按鍵略有差異，甚至部分角色還有額外的狀態系統，或是部分角色有更強的空戰、遠程能力，因此會需要花費較多時間逐一學習單一角色。若以記者的菜雞等級為例，在完全沒有事前新手教學的情況下，約莫試玩 30 分鐘之後就可以開始抓到訣竅，甚至能以 Perfect 的 0 傷狀態擊敗預設電腦難度。

遊戲具有優異的打擊感，加上多元的招式讓戰況百變，且只要在對手完全倒下之前，玩家都可以持續進行連擊，因此順利的話可以瞬間打出 20、30 連擊以上，爽感十足。當然新手也不用擔心一路被老玩家慘電到動彈不得，別忘了這款遊戲主打 4v4 亂鬥，玩家可以在許多時機按下「集結」按鈕（搖桿預設為 X），就會有同組英雄挺身而出，可以在對手要出招前進行反制或打斷對手的動作，也可以用來延長連擊的次數與效果，或是提升大絕招命中的機率。當遊戲進入到後期，雙方逐漸解鎖所有英雄角色，又分別使用「集結」時，真的能看到所有英雄都在場上大亂鬥，場面演出相當浩大。

▲▼ Sony 《漫威鬥魂》試玩體驗、畫面。（圖／Sony提供）

▲儘管遊戲是日式畫風，卻仍採用了大量美漫的構圖方式，兩者結合使美術成為《漫威鬥魂》的獨家特色。（圖／Sony 提供、翻攝至 PS5）

初步體驗下來，《漫威鬥魂》既保留了低上手門檻，又提供了很高的技術上限，玩家不一定要熟悉所有英雄，可以單靠喜歡的角色一隻打到底。就算不熱衷格鬥遊戲，單純是喜愛麥威英雄，相信也能在與電腦的對戰找到樂子，享受漫威英雄大混戰的快感以及精緻的視覺動畫；老手則可以挑戰輸出最大化，鑽研最佳的出招順序、應對技巧，由於加入了「集結」功能，讓戰場變化更加多元，相信會增添不少勝利的成就感。

▲▼Sony 將在 8 月 6 日同步帶來首款無線格鬥搖桿「FlexStrike」，相信會是格鬥愛好者的另一大戰鬥神器，售價 6580 元。。（圖／記者黃肇祥攝）

▲Sony 無線格鬥搖桿「FlexStrike」隨附 PS Link 適配器，不僅支援 PS5，未來也將適用於 PC 電腦。（圖／記者黃肇祥攝）

《漫威鬥魂》預計在 8 月 6 日正式上市，提供 PS5／PC 平台雙版本，售價 1,790 元起。Sony 也因應遊戲推出，將在 8 月 6 日同步帶來首款無線格鬥搖桿「FlexStrike」，相信會是格鬥愛好者的另一大戰鬥神器， 售價 6,580 元。

 

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