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周邊商偷推「Steam主機殼」　官方拒授權...花千小時慘賠千萬

記者楊智仁／綜合報導

加拿大知名周邊品牌 Dbrand 宣布，全面取消為 Valve 新主機 Steam Machine 推出的「Companion Cube 同伴方塊」限量外殼，並向所有預購玩家退款，原因並非產品品質問題，而是 Dbrand 坦承，整項產品從設計、開發到販售全程都沒有取得 Valve 官方授權，最終遭官方要求停止銷售。

▼周邊大廠偷推「Steam主機殼」官方拒授權。（圖／翻攝自推特）▲▼Dbrand。（圖／翻攝自推特）

這款外殼靈感來自《Portal 傳送門》系列經典道具「同伴方塊」，去年 Valve 發表方形外觀的 Steam Machine 後，Dbrand 隨即提出「如果 Steam Machine 本身就是同伴方塊」構想並將其商品化。產品公布後吸引超過 1.5 萬人登記購買售價為 129.95 美元，6 月 22 日開放預購後成為 Dbrand 歷史上第二快售罄的產品。

不過日前 Dbrand 突然將宣傳影片、自家官網與社群平台上的所有相關內容全面下架，該公司隨後在 Reddit 發文說明承認犯下重大錯誤，「我們在沒有取得 Valve 授權的情況下製作了同伴方塊。」因此所有已購買的玩家都將於當日完成全額退款。

Dbrand 表示，這款產品投入極大成本與心血，設計團隊超過 1,000 小時的開發時間、製作 44 組射出成形模具，產品更曾多次重新設計只為讓外殼能完美包覆 Steam Machine，公司甚至租下整座大學校園拍攝宣傳影片，外界推測成本可能高達百萬美元。然而 Valve 法務團隊在產品上市後主動聯繫 Dbrand，指出「同伴方塊」屬於 Valve 的智慧財產權要求立即停止販售，Dbrand 隨後嘗試補辦授權，但 Valve 最終拒絕合作公司也只能全面終止計畫。

Dbrand 在聲明中特別強調「Valve 沒有做錯任何事」，承認自己因一時短視忽略了智慧財產權的重要性，才導致這場風波。公司表示，雖然打造出許多玩家期待的產品卻親手毀掉了它上市的機會，「這是一堂代價高昂，而且還是在全世界面前上的課。」

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