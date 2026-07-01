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PS 遊戲光碟走入歷史！Sony 證實 2028 年起全面停產

▲▼PS5 Pro。（圖／翻攝自SONY官網）

▲PS5 現在有提供拆卸式的光碟機，仍保留使用實體光碟的管道。（圖／翻攝自SONY官網）

記者黃肇祥／綜合報導

Sony 拋出震撼彈！玩家熟悉的 PS 實體光碟即將在 2028 年全面走入歷史，未來僅提供數位版遊戲。

Sony 於 PlayStation 官方部落格表示，因應消費者喜好的改變，未來在 PlayStation 主機上推出的新遊戲，無論是在 PlayStation Store 線上商城還是零售通路，都將僅提供數位版本。實體遊戲光碟將於 2028 年 1 月起全面終止生產，但不會影響在此之前已經發行或預計推出的遊戲作品。

官方解釋，此舉是為了呼應消費者趨勢。目前玩家對於數位版的喜好已明顯超越實體版，透過這樣的改變，能夠更符合當代玩家接觸遊戲的方式；官方也預計持續投入資源，在玩家購買遊戲的管道上推動創新，並提供更多選擇。

Sony 擁抱全數位化，PS6 將沒有光碟機

事實上，Sony 全面轉向數位版早有跡象。近年財報顯示，數位版收入已經大幅領先實體版遊戲，且在最新款的 PS5 Pro 中，都已預設不再提供光碟機，僅保留安裝區域供有需要的玩家自行擴充。外媒解讀，Sony 正式確定終止 PS 遊戲光碟生產後，也幾乎等於宣告下一代 PS6 將是一台純數位主機。

實體光碟具有收藏價值，權益更有保障

數位版遊戲只需要線上付款，就可以直接下載至遊戲主機，還可以在上市之前提前預載，方便性受到許多消費者青睞。然而，仍有一派玩家堅持購買實體版光碟，不僅是因為更具收藏價值，還能藉由二手市場轉賣壓低購買成本。

更重要的是所有權較有保障，未來即便遊戲廠商倒閉或被併購，只要保有光碟與主機，就仍能持續回味遊戲內容；反觀數位版，就可能碰到授權被收回、檔案無法下載等問題。未來全面轉型至數位版本後，Sony 以及各大遊戲廠商如何保障玩家的長久權益，值得持續關注。

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