▲《新楓之谷：經典版》即日起開放事前預約，初期將開放 5 大職業。（圖／遊戲橘子）

記者黃肇祥／綜合報導

遊戲橘子今日正式宣布，旗下代理 Nexon 的《新楓之谷：經典版》將於今日開放台港澳伺服器的事前預約，遊戲要帶玩家重回「2005年回憶經典」，首波將開放 5 大職業，自由市場廣播、結婚等經典系統將同步登場。

《新楓之谷：經典版》以高解析度的方式，重新還原 2005 年版本的《楓之谷》，保留了原始 UI、初期內容與音樂設定，並且不同於現代遊戲採用的快速配對，而是要還原以往的大型社交體驗，例如這次版本開放的「高效能喇叭」，可以向全伺服器尬廣；或是購買「閃電結婚券」開始徵公徵婆，來場轟轟烈烈的網戀；還以「一般商店開放許可證」重現了自由市場擺攤的榮景。

▲《新楓之谷：經典版》將讓玩家重回在自由市場擺攤、掛機閒聊的社交體驗。（圖／遊戲橘子）

▲在遊戲裡徵公、徵婆甚至結婚，可以說是許多人的網戀起點。（圖／遊戲橘子）

遊戲上線初期，將提供最經典的劍士、法師、弓箭手、盜賊與海盜等 5 大職業，且還原了早期的轉職機制與成長路線，讓玩家可以跟著回憶一起練等，且勇士之村、鯨魚號等懷舊場景也都會 100% 復原。

慶祝《新楓之谷：經典版》即將上線，遊戲橘子推出「回到冒險的起點」紀念勳章，即日起至7月28日23時59分，只要在官網完成預約，即可搶先收藏融合怪物「紅寶」、「青蛇」的限定時裝「紅寶冒險組合」。