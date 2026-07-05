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射空就GG！《超級變色龍》實裝「彈藥限制」　網笑：盲射仔倒了

記者黃冠瑋／綜合報導

風靡全球的Steam躲貓貓神作《超級變色龍》迎來2.3.0重大更新，過去獵人陣營靠著「無腦亂射」盲目掃蕩的打法將成為歷史。官方這次狠下心祭出「彈藥限制」殺手鐧，房主最高只能設定30發子彈，只要子彈全部打空，躲藏方就能直接宣告勝利，讓不少變色龍玩家笑喊，「盲射仔倒了」。

▼《超級變色龍》改版實裝「彈藥限制」。（圖／翻攝自X／@lemorion1224）

▲▼《超級變色龍》改版實裝「彈藥限制」。（圖／翻攝自X／@lemorion1224）

本次改版的核心無疑是向過去的無腦流宣戰。在全新機制下，獵人方只要「落空」就會實打實地扣除1發彈藥；相對地，如果成功命中目標則會返還。最考驗動態視力的是，若能精準擊中正在移動、逃跑中的玩家，將完全不會消耗彈藥。這項更動無疑大幅拉高了獵人的操作門檻，讓每一次扣下板機都充滿了心理戰與博弈感。

除了彈藥機制大改，繼先前「躲貓貓大宅」導入隨機要素大獲好評後，官方這次也將這套系統延伸至「下水道」與「室內鄉村」等熱門地圖，讓每局的環境配置更加難以捉摸。同時，開發團隊也針對「霰彈槍」進行了數值平衡，射擊間隔從2.0秒縮短至 1.5 秒，讓獵人在近距離交火時的追擊火力變得更加流暢、兇殘。

另外，先前困擾不少玩家的系統錯誤，也在這波更新中一併被製作組消滅。包含過去獵人角色在特定狀態下 UI 無法關閉的窘境，以及隱藏方明明獲勝、結算畫面卻尷尬顯示「獵人勝利」的顯示錯誤。此外，分身能力觸發時偶爾導致程式崩潰、或是分身無法消失的技術問題也已順利排除，大大提升了遊戲的穩定度。如今多項改動發展，將有效提升玩家之間的新鮮感，同時也有望再替遊戲銷售創造新的高度。

關鍵字：超級變色龍

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