《神隱少女》舞台劇世界巡演啟動　台灣揭序幕走入千尋神靈世界

記者楊智仁／綜合報導

宮﨑駿經典動畫《神隱少女》自上映以來感動無數觀眾，橫掃全球票房與影壇獎項，更於2003年榮獲奧斯卡最佳動畫長片獎；2016年，BBC主辦、邀請全世界近200位專業影評的票選中，《神隱少女》獲選為二十一世紀最佳電影第四名，也是榜上排名最高的動畫電影，如今這部傳奇作品將正式以舞台劇形式登上台灣舞台。《神隱少女》舞台劇將於2026年12月17日至2027年1月31日在國家戲劇院盛大演出，門票預計7月3日全面啟售。

由英國劇場大師、《悲慘世界》音樂劇導演約翰・凱爾德（ John Caird ）改編及執導，《神隱少女》舞台劇自2022年於日本首演後，陸續巡演倫敦、上海、首爾等地，引發全球劇迷與宮﨑駿粉絲熱烈討論。這部作品更於英國戲劇界最高榮譽之一的奧立佛獎（ Olivier Awards ）一舉獲得四項大獎提名，並贏得WhatsOnStage獎最佳新劇作獎，再次證明其國際級製作實力與藝術高度。

《神隱少女》舞台劇自首演以來熱潮席捲各地，三年間兩度展開日本全國巡演，足跡遍及東京、大阪、福岡、北海道札幌與愛知名古屋等城市，場場一票難求。2024年更正式登上英國倫敦西區倫敦大劇院演出，創下日本舞台劇史上日語劇目於海外最大規模演出的紀錄。倫敦站共演出135場，期間幾乎座無虛席，累積吸引約30萬名觀眾朝聖。

【超高還原度重現經典場景 再次走入千尋神靈世界】

《神隱少女》講述少女千尋誤闖神靈世界努力拯救變成豬的父母，並喚醒自己求生意志的故事。舞台版忠實保留原作精神，並結合大型木偶、傳統劇場技法與精密舞台機關，打造出極具臨場感的奇幻場景。美術設計更以日本傳統能劇舞台為靈感，建構可旋轉、多層次變化的澡堂空間，讓觀眾宛如親身走入宮﨑駿的幻想國度。

不同於大量依賴數位科技的現代演出，《神隱少女》舞台劇選擇以「劇場本身的魔法」創造奇蹟。從無臉男、白龍到巨大湯婆婆等經典角色，皆透過木偶操演、肢體表演與舞台機關細膩呈現，展現劇場藝術最純粹的想像力。

【久石讓經典配樂現場演奏 打造無法取代的劇場感動】

音樂部分則由現場樂團演奏久石讓為電影創作的原聲配樂，熟悉旋律將帶領觀眾再次踏入千尋的冒險旅程。約翰・凱爾德表示，「現場音樂能夠放大角色的情感，並創造錄音無法取代的戲劇氛圍。」