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hololive快閃店獨缺白上吹雪抱枕　粉絲「嚇猜畢業」本尊秒澄清

記者黃冠瑋／綜合報導

知名虛擬偶像品牌hololive近期在台灣舉辦「春日旅遊日記」快閃店，不料官方周邊商品曝光後，卻有粉絲發現商品中唯獨缺少人氣成員「白上吹雪」的等身抱枕，因此意外引發大批粉絲猜想「畢業前兆」。對此，白上吹雪本人火速發文澄清，「出了才會宣告畢業」，讓社群頓時鬆了一口氣。

▼hololive白上吹雪澄清獨缺等身抱枕原由。（圖／翻攝自X／@shirakamifubuki）

▲▼hololive白上吹雪澄清獨缺等身抱枕原由。（圖／翻攝自X／@shirakamifubuki）

本次在台舉辦的「hololive春日旅遊日記｜快閃篇章」陣容相當堅強，集結了角卷綿芽、儒烏風亭螺鈿、Kobo Kanaeru、Hakos Baelz與白上吹雪等五位高人氣VTuber。然而官方公開周邊品項時，同打群架的成員皆有推出「等身抱枕套」，唯獨「好狐」白上吹雪的格子空空如也，立刻讓嗅覺敏銳的粉絲們察覺異狀。

由於過去hololive成員在準備畢業前，常伴隨著工商活動大幅減少、或缺席重大核心周邊等前兆，這種「唯獨缺她」的商品設計，瞬間在社群平台上掀起討論，不少人急著瘋傳「好狐是不是要畢業了？」恐慌情緒差點一發不可收拾。

面對漫天的猜測，白上吹雪隨即親自發文闢謠。她幽默地向大眾重申自己一直以來的原則，「當我推出等身抱枕套的時候，就是我準備畢業的時刻」。原來，不推出抱枕才是和平的日常，出了反而才是危險訊號。她甚至開玩笑表示，希望大家祈禱官方或廠商永遠不要找她合作抱枕，假如真的印出來的那一天，大家心裡就要有底了。這番極具個人風格的神澄清，在短時間內便突破百萬次觀看，成功平息了這場讓粉絲驚出一身冷汗的烏龍風波。

關鍵字：hololive白上吹雪

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