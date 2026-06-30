ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Epic執行長批AI揭露政策：Steam讓開發者背「標籤」影響銷售

記者楊智仁／綜合報導

Epic Games 執行長 Tim Sweeney 近日接受外媒專訪時，公開批評競爭對手 Valve 對 Steam 平台實施的生成式 AI 揭露政策，認為要求開發者公開標示是否使用 AI 製作遊戲，反而讓開發團隊遭受玩家污名化增加新作上市的難度。他表示，這項政策迫使開發者在提高開發效率與承受輿論壓力之間做出艱難選擇。

▲▼EPIC 。（圖／翻攝自推特）

Valve 自 2024 年起要求所有在 Steam 上架的遊戲，必須揭露是否於開發過程中使用生成式 AI，並於商店頁面新增「AI 生成內容揭露」欄位。2026 年 1 月 Valve 進一步調整規範，明確區分需要揭露的兩種情況，包括利用 AI 生成遊戲內容，以及遊戲進行過程中會即時產生 AI 內容；至於程式碼輔助等 AI 工具則無須標示。

對此 Sweeney 認為，Steam 幾乎已是 PC 遊戲發行不可或缺的平台，若開發者希望獲得更多曝光與願望清單數量就必須登上 Steam，但也因此被迫貼上「使用 AI」的標籤。Sweeney 直言 Valve 的做法「非常不負責任」，認為這讓開發者更難取得成功，開發團隊如今只能在兩個選項中抉擇「要嘛放棄能大幅提升效率的 AI 工具，要嘛使用 AI，但承受玩家反感與市場壓力。」

事實上 Epic 近來正積極擁抱 AI 技術，在本月舉辦的 State of Unreal 發表會上，Epic 首度展示 Unreal Engine 6 與 Claude、Gemini 等大型語言模型的深度整合能力，包括利用自然語言快速佈置場景、調整光影效果，以及透過圖片生成環境內容等功能。不過 Epic 也強調，所有 AI 生成內容最終仍由開發者掌控，可隨時進行人工修改與調整。

關鍵字：Steam

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【毛毛同學來報到】教授上課「拐走旁聽生」！邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

推薦閱讀

《刀劍神域》推出全新劇場版！粉絲苦等五年、銜接Alicization篇

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

《霍格華茲的傳承》山怪鼻涕位置

【ZOD的那些事】從被噴爛到PCS最強賽評

不想吃藥改玩遊戲！日研發過動治療App

任天堂 Switch 明年歐洲退場

庫特wafter募資三千萬打造劇場版

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

專訪／實況主小許分享YTer經營

最新新聞

《刀劍神域》推出全新劇場版

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑

角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

Xbox遭爆第二波大裁3200人

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366