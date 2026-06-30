Epic執行長批AI揭露政策：Steam讓開發者背「標籤」影響銷售

記者楊智仁／綜合報導

Epic Games 執行長 Tim Sweeney 近日接受外媒專訪時，公開批評競爭對手 Valve 對 Steam 平台實施的生成式 AI 揭露政策，認為要求開發者公開標示是否使用 AI 製作遊戲，反而讓開發團隊遭受玩家污名化增加新作上市的難度。他表示，這項政策迫使開發者在提高開發效率與承受輿論壓力之間做出艱難選擇。

Valve 自 2024 年起要求所有在 Steam 上架的遊戲，必須揭露是否於開發過程中使用生成式 AI，並於商店頁面新增「AI 生成內容揭露」欄位。2026 年 1 月 Valve 進一步調整規範，明確區分需要揭露的兩種情況，包括利用 AI 生成遊戲內容，以及遊戲進行過程中會即時產生 AI 內容；至於程式碼輔助等 AI 工具則無須標示。

對此 Sweeney 認為，Steam 幾乎已是 PC 遊戲發行不可或缺的平台，若開發者希望獲得更多曝光與願望清單數量就必須登上 Steam，但也因此被迫貼上「使用 AI」的標籤。Sweeney 直言 Valve 的做法「非常不負責任」，認為這讓開發者更難取得成功，開發團隊如今只能在兩個選項中抉擇「要嘛放棄能大幅提升效率的 AI 工具，要嘛使用 AI，但承受玩家反感與市場壓力。」

事實上 Epic 近來正積極擁抱 AI 技術，在本月舉辦的 State of Unreal 發表會上，Epic 首度展示 Unreal Engine 6 與 Claude、Gemini 等大型語言模型的深度整合能力，包括利用自然語言快速佈置場景、調整光影效果，以及透過圖片生成環境內容等功能。不過 Epic 也強調，所有 AI 生成內容最終仍由開發者掌控，可隨時進行人工修改與調整。