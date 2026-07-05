《GTA6》「屋頂鼠影」引爆集體猜忌　網驚：難道她才是反派？

記者黃冠瑋／綜合報導

全球玩家引頸期盼的《俠盜獵車手6》（GTA6）預計於2026年秋季登場，隨著遊戲發售日期逐漸接近，就有眼尖網友驚訝看見女主角露西亞身後的屋頂疑似藏著一隻「神祕老鼠」，由於Rockstar向來喜歡在畫面埋下伏筆，讓大批粉絲再度瘋猜，這是否在暗示露西亞最終將背叛男主角傑森。

▼《GTA6》露西亞身後疑似出現「神祕老鼠」身影。（圖／翻攝自Rockstar Games）



據外媒報導，這起掀起熱烈討論的推特貼文源自於知名情報帳號「Grand Theft Auto 6 Alerts」。該帳號PO出一張去年隨第二支預告片同步釋出的舊圖，畫面中女主角露西亞正坐在罪惡都市街道旁的摩托車上，顯得帥氣十足。不過，如果將視野移到她頭頂上方的建築屋頂，隱約可以看到一個疑似老鼠的黑色輪廓。

由於在西方文化與幫派電影中，「老鼠」常被用來暗指「內鬼」或「背叛者」，因此這張截圖立刻點燃了玩家們的警覺雷達。事實上，考慮到幾乎每一款 Rockstar 遊戲都包含某種背叛或重大轉折，所以自《GTA6》首支預告曝光以來，關於這對「亡命鴛鴦」究竟誰會先背叛對方的猜測就從未停過。一開始有人因為執法紀錄器畫面猜測傑森是臥底警察，如今風向一轉，大家反倒懷疑隨身帶槍、背景神祕的露西亞才是那個狠角色。

雖然也有不少理性網友吐槽，這可能只是屋頂上的某個普通雜物或結構，直言「玩家們真的想太多」。不過鑑於Rockstar過去在《碧血狂殺》或《GTA》系列中都曾有過重大的劇情反轉，這隻神祕的「屋頂老鼠」究竟是神伏筆還是單純的背景設計，恐怕只能等遊戲在2026年正式發售後才能揭曉答案。