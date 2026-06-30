《碧藍幻想Versus -RISING-》Switch 2將發售！最新內容同日下載

記者楊智仁／綜合報導

由 Cygames 製作、Arc System Works 開發的 PlayStation 5、PlayStation 4、Steam 專用遊戲《碧藍幻想 Versus -RISING-》（以下簡稱《GBVSR》）將於 2026 年 9 月 17 日開放下載 Ver 2.60 更新內容。另外，《GBVSR》的 Switch 2 版也將於同日發售，並推出系列最新作《碧藍幻想Relink 無盡黃昏》的保存資料連動特典。

本次更新中，動作 RPG《碧藍幻想Relink》中的「伊度」將以 DLC 的追加角色參戰，曾阻擋在主角一行人面前，傑加格蘭迪空域實力，首屈一指的劍士正式於《GBVSR》登場，身懷破壞之龍力量的伊度，將會和《GBVSR》的角色有怎樣的交集，還請系列作的粉絲們拭目以待。除此之外，Ver 2.60 中也將追加新場地「艾因史提多群島」和對應所有角色的新共通系統等遊戲內容，另外，也預定對複數角色進行對戰平衡的調整。

Switch 2 版中，加上新角色「伊度」及至今登場的 DLC 追加角色，共計 40 名角色將能全數使用，另外也支援 Nintendo Switch™ 2 主機的鄰近主機通訊對戰，玩家隨時隨地都能以任何角色享受一個按鈕輕鬆使出必殺技的快感。當然，也完整收錄了故事劇情模式與「數位模型模式」等充滿魅力的《GBVSR》內容。

《GBVSR》確定將與 2026 年 7 月 9 日（四）發售的《碧藍幻想Relink 無盡黃昏》連動，推出保存資料連動特典，

連動後能在《GBVSR》中，獲得在 Ver 2.60 開放下載的「伊度」武器造型，以及在《GBVSR》中可使用的大廳碧藍小角色「露莉亞（救世巫女）」等保存資料連動特典。