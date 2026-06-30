《魔法帽的工作室》第二季製作！作者強調「劇情絕對值得期待」

記者楊智仁／綜合報導

《魔法帽的工作室》（日語：とんがり帽子のアトリエ）是由白濱鷗所創作的日本奇幻漫畫，本季正式動畫化後受到不少粉絲喜愛，昨日 ( 6/30 ) 在第 13 話播畢後，官方宣布第二季製作確定，原作者也向大家保證「接下來的劇情值得期待。」

▼《魔法帽的工作室》第二季製作。（圖／翻攝自@tongari_anime推特）

《魔法帽的工作室》該作 2017 年和《約定的夢幻島》、《古見同學》獲頒宮脇書店主辦的「ミヤコミ」獎項。故事描述，出身小村莊的少女可可，自幼便對魔法師憧憬不已，然而，除了註定生為魔法師的人，其他人既無法成為魔法師，也不能目睹施展魔法的瞬間。沒想到在某天可可撞見了造訪村莊的魔法師．奇夫利使用魔法的模樣，這是降臨在嚮往當魔法師的少女身上，絕望與希望的故事。

《魔法帽的工作室》精良的製作品質，包含日常、魔法、冒險等元素，在這季的新番排行榜上幾乎每周都名列前茅。日前官方宣布第二季製作確定消息，原作白濱鷗也留言表示，「第二季確定製作由衷感謝大家，優秀製作團隊所帶來的魔法盛宴，接下來他們將以最高品質，繼續為我們呈現精彩故事，我想觀眾們最後一集肯定很驚訝，『竟然在這裡結束，要等下一季』，但作為原作者，我保證絕對值得期待！」