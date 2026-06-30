Sony強調「不會大幅虧損賣主機」　外界預測PS6恐破3萬元

記者楊智仁／綜合報導

隨著全球零組件價格持續攀升，外界愈來愈關注下一代 PlayStation 主機的售價，近日 Sony 在投資人問答會議中談及硬體定價策略時表示，公司原則上不會以大幅虧損方式銷售硬體，相關發言也被外界解讀為，未來 PlayStation 6 的售價可能比市場預期更高。

Sony 表示，PlayStation 硬體始終是提供遊戲體驗的重要基礎，除了家用主機之外，也希望透過 PlayStation Portal Remote Player 等產品，讓玩家能依照自己的遊玩習慣，在客廳以外的場景享受遊戲。談及售價策略時，Sony 指出，目前並不現實由公司完全吸收所有零組件成本上漲，雖然日本以外部分市場已調整售價，但目前銷售仍符合預期，也未觀察到需求明顯下降。

Sony 進一步表示，公司原則上並不打算以重大虧損出售硬體產品，同時也會持續觀察市場狀況，評估最合適的定價策略，並希望讓消費者理解產品所提供的價值與價格之間的關係。雖然主機廠商過去普遍透過補貼硬體、再藉由遊戲與服務回收利潤，但 Sony 此番表態，顯示未來未必會延續大幅補貼新主機的做法。

報導指出，目前記憶體、SSD 等關鍵零組件價格持續上漲，加上 AI 產業大量消耗高階晶片與儲存元件，使次世代主機的物料成本（BOM）傳出已逼近 1,000 美元。成本壓力下，不少分析認為 PS6 最終售價恐怕將高於歷代主機，甚至突破千美元。