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受微軟裁員潮影響！《腐朽之都3》恐面倒閉危機　開發者訴求保障

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟Xbox驚傳近期將迎來「史上規模最大」的惡夢級裁員潮，據美國通信工人協會高層爆料，微軟預計最快在7月初開刀，包含正在開發喪屍大作《腐朽之都3》的Undead Labs，以及Ninja Theory等4家知名工作室都名列危險名單，預計砍掉超過400個職位，甚至連工作室都可能面臨直接關門大吉的慘況。

▼《腐朽之都3》恐面倒閉危機。（圖／翻攝自《腐朽之都》官網）

▲▼《腐朽之都3》恐面倒閉危機。（圖／翻攝自《腐朽之都》官網）

據外媒報導，這波裁員風暴不僅席捲暴雪與Bethesda，旗下多家工作室更是人人自危。其中最受玩家矚目的，莫過於在2026年Xbox展示會上才剛公開首支官方實機預告片的《腐朽之都3》。這款讓粉絲苦等多年的系列最新作原定於2027年上市，如今卻在迎來開發巔峰之際，驚傳母公司可能直接對開發商Undead Labs發出關閉危機。

外界憂心，若Undead Labs真的不幸遭到解散，微軟勢必得將《腐朽之都3》移交給其他團隊接手。然而，這款已經歷經數年開發困境的重磅大作，在頻繁更換製作團隊的動盪下，不僅遊戲本體品質堪憂，原定的上市時間也極有可能面臨無限期延期。

事實上，這已經不是微軟第一次向旗下工作室痛下殺手。早前開發《午夜以南》（South of Midnight）的Compulsion Games就曾遭遇毀滅性裁員，幾乎全面清洗了編劇與美術團隊。如今高層再度傳出將大刀砍向這幾家收購不久的工作室，也讓不少Xbox忠實玩家徹底心碎。對此，為了應對如此狀況，不少Xbox旗下本家工作室的開發者已公開向微軟呼籲，希望在今年夏天可能的裁員潮中獲得更多職涯保障，以確保未來開發穩定。

關鍵字：腐朽之都Undead Labs

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