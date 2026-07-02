《魔獸世界》終極洩露翻轉　曾被酸「無稽之談」6年計畫竟全中

記者黃冠瑋／綜合報導

暴雪娛樂旗下《魔獸世界》近年經歷了《地心之戰》等資料片的洗禮，正一步步帶領玩家走過艾澤拉斯的「至暗之夜」。不過，近日國外論壇再度掀起驚天巨浪，一份一年前曾被官方與玩家社群冷眼質疑、甚至斥為無稽之談的「終極發展時間軸」，其內容竟與近期更新不謀而合，因此再度引起許多玩家熱議。

▼《魔獸世界》被挖出神秘代號，一年前的史詩級外洩可能全是真料。（圖／翻攝自X／@Warcraft）

據了解，這份最初由Reddit網友爆料的時間表，一路詳細規劃了暴雪到2030年的魔獸IP宏大計畫。日前知名網站Wowhead在暴雪內部伺服器中，意外挖出了名為《魔獸世界：卡米洛特》（Warcraft: Camelot）的英雄版與史詩版遊戲編碼。這項重大發現正好印證了外洩圖表中的年底神祕新作，讓無數骨灰級老玩家瘋狂猜測，這極有可能就是傳聞已久的「經典版 Classic+」。

不僅如此，這份幾乎被「全面驗證」的洩露資訊更揭示了暴雪野心勃勃的轉型藍圖。除了精準預測下個資料片《地心之戰》的發布節奏，以及預計2027年底登場的《最後泰坦》外，時間軸上甚至赫然出現預計2028年上市的全新即時戰略遊戲《魔獸爭霸：編年史》（Warcraft Chronicles），以及2029年以人氣王「阿薩斯」為主角的未具名ARPG新作，甚至還包含了延伸的動畫與真人版影集計畫。

事實上，暴雪高層先前的言論也側面印證了這個宏大計畫。暴雪副總裁Holly Longdale 在今年初就曾坦言「魔獸IP並未被充分利用」，內部對其有著超越MMORPG的更大雄心；總裁 Johanna Faries 也透露正在積極洽談好萊塢影視改編。儘管在微軟Xbox旗下可能面臨裁員風暴與專案高達50%的砍單機率，但隨著「卡米洛特」的數據鐵證曝光，預計於今年暴雪嘉年華（BlizzCon）上，玩家就能親眼見證暴雪重返榮耀的重磅消息。