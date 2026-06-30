《戀與深空》炎上全面升級！玩家才批不尊重女性　又因「辱華」爭議鬧上官媒

▲《戀與深空》6.0版本預告。（圖／官網）



記者吳立言／綜合報導

《戀與深空》6.0 版本「萬籟俱起」預告上線後風波不斷。事件最初圍繞新男主角「敖尹」的互動劇情展開，部分玩家認為其中涉及強制肢體接觸、闖入住處等橋段，質疑內容不尊重女性，並發起停更、退坑及負評等抗議行動。不久後，遊戲主線補充文本又因出現「A-0731 試藥紀錄」等內容，被部分中國玩家質疑影射日本侵華時期的 731 部隊人體實驗，讓整起事件持續延燒，輿論焦點也逐漸出現變化。

新男角互動引爆第一波爭議

爭議起因於新男主角「敖尹」的宣傳影片及互動劇情。部分玩家認為，角色出現無視女主角意願、強制肢體接觸、夜間闖入住處等演出，加上部分台詞與畫面帶有性暗示意味，不符合女性向戀愛遊戲應有的互動界線，因此要求官方修改內容，並呼籲正視女性玩家的感受。

▲新京報也下場點評。（圖／新京報）



另一方面，也有玩家認為，「霸道總裁」或「強制愛」本就是戀愛作品常見的創作題材，屬於虛構角色設定，不同玩家對劇情接受程度本來就有所差異，不應以單一標準限制作品創作。

除了劇情內容之外，也有不少老玩家藉此反映營運問題，指出既有五位男主角劇情長期更新停滯，質疑官方將大量資源投入新角色，忽略既有角色內容。

「A-0731 試藥紀錄」再掀第二波風暴

就在官方為新男角爭議發布聲明後，玩家又發現主線補充文本「世界深處」出現名為「A-0731 試藥紀錄」的內容。

由於劇情涉及人體實驗，加上部分角色名稱被認為與歷史人物讀音相近，因此有玩家質疑，相關設定可能影射日本侵華時期的 731 部隊人體實驗，認為不應將歷史悲劇作為遊戲創作素材。

▼中國婦女報則評價戀與深空難服眾。（圖／中國婦女報）

面對外界質疑，官方先是緊急公告修改相關文本，將「A-0731 試藥紀錄」改為「A-0611 試藥紀錄」。不過，新版本公開後，部分玩家認為「611」同樣可能引發歷史聯想，質疑官方僅更換數字而未正面回應爭議，因此再度引發討論。其後官方再次調整文本，移除相關數字，但事件並未因此平息。

多家中國官方背景媒體加入討論

隨著「731」相關討論持續擴大，中國多家具官方或國有媒體背景的媒體陸續刊登評論，包括《中國婦女報》、《南方日報》、《北京日報》、《新京報》、《澎湃新聞》及《瀟湘晨報》等。

其中，《中國婦女報》為全國婦聯主管媒體，創刊於 1939 年；《南方日報》為中共廣東省委機關報；《北京日報》為中共北京市委機關報；《澎湃新聞》則由上海國有媒體體系營運，《新京報》與《瀟湘晨報》也具有官方或國有媒體背景。

社群出現不同聲音 討論焦點逐漸改變

事件延燒之際，社群對於兩起爭議之間的關係也出現許多不同看法。有玩家認為，最初的訴求主要聚焦於女性權益與角色互動尺度，與後續「731」相關爭議並非同一議題，不應將兩者混為一談；也有人指出，《戀與深空》作為中國遊戲，只要內容涉及當地高度敏感的歷史議題，即使不是此次行動主動提出，也可能在後續遭到檢視，因此認為兩起事件只是接連發生。

另有部分玩家則表示，相較於最初圍繞女性玩家感受與劇情尺度的討論，後續官方及輿論更多聚焦於「731」相關爭議，導致原先希望官方正視女性玩家訴求的聲音逐漸被其他議題取代。