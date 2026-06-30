Sony 不只在準備 PS6！官方暗示更多產品　PSP 掌機復活呼聲高

▲PS Portal 雖然是掌機的外型，卻主要是依賴網路串聯接收畫面，實質無法獨立運行遊戲。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Sony 要重新推出 PSP 掌機了嗎？根據 PlayStation 共同執行長西野秀明在最新一季財報會議上的暗示，Sony 正在探索各種形式的技術，未來不會侷限於傳統的 PlayStation 遊戲主機，這番話也暗示了更多新形態產品即將登場。

疫情期間，不少遊戲玩家因為居家隔離或遠端工作的緣故，從傳統主機改奔至 PC 陣營。面對股東提問「如何挽回流失的玩家」，西野秀明表示，Sony 希望打破「PlayStation 等於客廳」的刻板印象。他指出，現在有許多玩家會使用電競螢幕搭配 PS5 主機，而 Sony 也順勢推出了 PlayStation 品牌的電競螢幕與喇叭等周邊來突破框架。西野秀明更強調，下一代 PS 主機不單只是作為 PC 的替代品，而是會提供 PlayStation 獨有的價值，帶來超越客廳、且更無縫自然的遊戲體驗。

在另一場與日本遊戲媒體《Fami通》的訪談中，西野秀明更直接地指出，隨著大眾生活模式持續改變，要如何滿足玩家的多元需求是一大挑戰。他認為 Sony 未來能運用各種硬體形式與技術，創創作出全新的遊戲體驗。此外，Sony 提到 PlayStation 的核心價值在於「即時且連貫」的遊玩體驗，目前品牌正積極轉型為數位平台業務，除了遊戲主機之外，在 PC 與手機市場都存在發展機會，團隊會謹慎規劃，不希望被自家的硬體生態系所限制。

儘管官方目前並未正面回應 PlayStation 新掌機的傳聞，但從高層的發言中，已證實 Sony 將會擴大整體的硬體陣容，未來不會僅聚焦在單一客廳主機上。