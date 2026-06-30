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「鋼彈、航海王」經典IP集合！萬代亞洲嘉年華登台、還有10大展區

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」即將於 2026 年 7 月 31 日正式來台。為期十天的展期中，匯聚 20 多個經典 IP、10 大主題展區，以及超過 30 項活動限定商品，帶領玩具迷、模型愛好者與各世代粉絲，展開一段跨越作品、跨越回憶的旅程。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

一場旅程，集結所有你熟悉的熱門角色

鋼彈、哥吉拉、超人力霸王、航海王、Tamagotchi等陪你長大的角色，首次在台灣同台亮相。從組裝模型、收藏模型、PRIZE 公仔與絨毛玩偶，到一番賞、食玩、萬代玩具與 PREMIUM BANDAI，每個角色都化身成各種你想收藏的樣子。無論你愛的是哪一個、想要的是哪一種，都能在會場找到專屬於你的心動驚喜。

周末限定舞台見面會，與人氣角色零距離相遇

活動期間，主舞台將於周末舉辦限定見面會，登場角色包含麵包超人、超人力霸王、光之美少女等人氣 IP。粉絲除了可以近距離見到喜愛的角色，更有機會透過合影券在台上同框留念，更多活動內容與參與辦法，將於活動官網陸續揭曉，敬請期待並持續關注。

互動體驗與集章任務，讓旅程更有記憶點

周末會場內設有「體驗試玩區」，適合親子同遊，活動辦法請隨時鎖定活動官方網站，本次活動規劃兩套集章任務：逛遍會場內各大特色展區，於空白明信片上逐站蓋下不同顏色與圖案的印章，集滿五站即可完成專屬於你的台灣限定鋼彈明信片。

同時還攜手臺北捷運公司推出「數位集章 限時任務」，7 月 1 日至 8 月 9 日於台灣萬代南夢宮 3 處品牌店、臺北 101／世貿站等 4 個指定地點，以及 7 月 31 日至 8 月 9 日於活動會場指定集章處，開啟手機定位服務掃描指定 QR Code 即可於「台北捷運 Go」App 蒐集數位印章，集滿 5 個特殊印章，即可於活動會場兌換限量的萬代 JOURNEY 隨行小圓包。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

【活動資訊】

活動名稱：Bandai Namco Asia Journey in Taiwan

活動日期：2026 年 7 月 31 日（五）至 8 月 9 日（日），共 10 天

營業時間：平日 13:00-21:00；五、六、日 11:00-21:00

活動地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA

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