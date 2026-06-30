高品質動畫公司CloverWorks赤字擴大...本期虧損3800萬日圓

記者楊智仁／綜合報導

曾製作《孤獨搖滾！》、《戀上換裝娃娃》等多部人氣動畫的動畫公司 CloverWorks，近日公布截至 2026 年 3 月期最新財報。根據日本《官報》6 月 29 日刊登的決算公告，CloverWorks 本期最終虧損為 3800 萬日圓，較前一年度（截至 2025 年 3 月期）的 2400 萬日圓虧損進一步擴大。

CloverWorks 隸屬於 Sony 集團旗下的 Aniplex，前身為 A-1 Pictures 位於東京都杉並區高圓寺的製作工作室。2018 年 4 月 A-1 Pictures 為提升工作室獨立性，宣布將高圓寺工作室以全新品牌「CloverWorks」營運，並於同年 10 月正式自 A-1 Pictures 分拆獨立，不過仍維持 Aniplex 子公司的身份。

近年 CloverWorks 參與製作的代表作品包括《孤獨搖滾！》、《戀上換裝娃娃》、《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》、《薰香花朵凛然綻放》、《擅長逃跑的殿下》與《WIND BREAKER》，此外也與 WIT STUDIO 共同製作《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，其細膩畫風、精緻呈現不少高人氣作品，在動畫市場具有相當高的知名度。

儘管公司近年作品口碑與人氣俱佳，但最新財報顯示仍面臨獲利壓力，近年日本動畫產業普遍受到製作成本上升、人力不足及製作周期拉長等因素影響，不少動畫公司財務表現承受壓力。此次 CloverWorks 連續兩年出現虧損，也再次反映動畫製作公司的困境。