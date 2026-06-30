ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

VT結城明日奈「貓咪女僕夢」成真？　日開女僕學校網笑：快報名

記者黃冠瑋／綜合報導

日本執事協會日前拋出震撼彈，宣布將於7月28日開辦「日本女僕學校」，主打培育精通家務與頂級接待的專業女僕。消息曝光後，立刻與近期人氣爆棚、以「努力成為一流貓咪女僕」為設定的個人勢VTuber結城明日奈（結城さくな）意外撞梗，連本人都驚呆轉發，引發廣大V圈粉絲笑翻，並敲碗本人快去報名。

▼VT結城明日奈「貓咪女僕夢」成真。（圖／翻攝自X／@yuki_sakuna）

▲▼VT結城明日奈「貓咪女僕夢」成真。（圖／翻攝自X／@yuki_sakuna）

日本個人勢 VTuber 結城明日奈自出道以來，就以「努力成為『一流的貓咪女僕』」作為核心角色設定，平時開台也以此形象與粉絲熱烈互動。沒想到，日本執事協會日前在社群上公開「女僕學校」的招生消息，強調這門課程並非傳授大眾熟知的「萌系（萌え）」文化，而是聚焦於豪宅與宅邸服務，包含職業素養、高級住宅清潔技巧、家務管理基礎等專業技術。

據了解，該課程預計採用Zoom線上授課，招生對象為20歲以上的成年女性，且完全不限經驗。學員在順利結業後不僅能拿到正式的證書，還可以加入專屬的畢業生社群協助求職。如此專業且偏向現實職場的培訓，卻意外與結城明日奈的「一流女僕夢」不謀而合。這則消息隨後也被結城明日奈本人注意到，她隨即轉發了該條招生推文，並僅僅留下了一個意味深長的「啊（あ）」字，瞬間吸引大批粉絲湧入朝聖。

網友們紛紛壞笑調侃：「Sakuna該去報名上課了吧」、「說好要成為一流貓咪女僕的，專業訓練班來了」、「結果進去上課發現同學都是Sakuna」，也有人搞笑吐槽「原來只是在玩 Cosplay嗎」、「進去上班可能比較快」。雖然粉絲們普遍認為這只是巧合，但看到原本專屬於動漫與V圈的二次元設定，意外在現實中出現了如此對應的「專業出路」，也讓社群在歡笑之餘，充滿了極高的話題性。

關鍵字：Vtuber結城明日奈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【救命一刻】海龜被魚線勒到快沒命　虛弱游向人類求救

推薦閱讀

《刀劍神域》推出全新劇場版！粉絲苦等五年、銜接Alicization篇

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

《霍格華茲的傳承》山怪鼻涕位置

【ZOD的那些事】從被噴爛到PCS最強賽評

不想吃藥改玩遊戲！日研發過動治療App

任天堂 Switch 明年歐洲退場

庫特wafter募資三千萬打造劇場版

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

專訪／實況主小許分享YTer經營

最新新聞

《刀劍神域》推出全新劇場版

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑

角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

Xbox遭爆第二波大裁3200人

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366