VT結城明日奈「貓咪女僕夢」成真？　日開女僕學校網笑：快報名

記者黃冠瑋／綜合報導

日本執事協會日前拋出震撼彈，宣布將於7月28日開辦「日本女僕學校」，主打培育精通家務與頂級接待的專業女僕。消息曝光後，立刻與近期人氣爆棚、以「努力成為一流貓咪女僕」為設定的個人勢VTuber結城明日奈（結城さくな）意外撞梗，連本人都驚呆轉發，引發廣大V圈粉絲笑翻，並敲碗本人快去報名。

▼VT結城明日奈「貓咪女僕夢」成真。（圖／翻攝自X／@yuki_sakuna）



日本個人勢 VTuber 結城明日奈自出道以來，就以「努力成為『一流的貓咪女僕』」作為核心角色設定，平時開台也以此形象與粉絲熱烈互動。沒想到，日本執事協會日前在社群上公開「女僕學校」的招生消息，強調這門課程並非傳授大眾熟知的「萌系（萌え）」文化，而是聚焦於豪宅與宅邸服務，包含職業素養、高級住宅清潔技巧、家務管理基礎等專業技術。

據了解，該課程預計採用Zoom線上授課，招生對象為20歲以上的成年女性，且完全不限經驗。學員在順利結業後不僅能拿到正式的證書，還可以加入專屬的畢業生社群協助求職。如此專業且偏向現實職場的培訓，卻意外與結城明日奈的「一流女僕夢」不謀而合。這則消息隨後也被結城明日奈本人注意到，她隨即轉發了該條招生推文，並僅僅留下了一個意味深長的「啊（あ）」字，瞬間吸引大批粉絲湧入朝聖。

網友們紛紛壞笑調侃：「Sakuna該去報名上課了吧」、「說好要成為一流貓咪女僕的，專業訓練班來了」、「結果進去上課發現同學都是Sakuna」，也有人搞笑吐槽「原來只是在玩 Cosplay嗎」、「進去上班可能比較快」。雖然粉絲們普遍認為這只是巧合，但看到原本專屬於動漫與V圈的二次元設定，意外在現實中出現了如此對應的「專業出路」，也讓社群在歡笑之餘，充滿了極高的話題性。