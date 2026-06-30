撤離新作《SAND》歷4次延宕終開服　4天狂吸10萬玩家「巨堡互轟」

記者黃冠瑋／綜合報導

由烏克蘭開發團隊Hologryph所製作的柴油龐克風撤離射擊新作《SAND: Raiders of Sophie》，在歷經一波三折的四度延期後，終於在6月23日於Steam平台展開搶先體驗。儘管上市初期飽受伺服器不穩與連線配對等問題困擾，但憑藉著獨特巨型多腳基地玩法，人氣依舊在首個週末就創下近4萬人同時在線驚人成績。

▼《SAND: Raiders of Sophie》主打可自由改裝巨型移動基地。（圖／翻攝自Steam）

根據第三方平台SteamDB的統計數據顯示，《SAND: Raiders of Sophie》在剛過去的週末，寫下了38,336人同時在線的歷史新高紀錄，相比上市首日的1.5萬人峰值，直接大幅成長超過一倍。官方也興奮宣布，在上市短短四天內，就已經有超過10萬名玩家踏上了這場「蘇菲星（Sophie）」的掠奪之旅，展現出極高的人氣。

《SAND: Raiders of Sophie》融合了時下最熱門的「撤離生存」與PvPvE玩法，背景設定在文明崩壞的架空1910年。玩家將以第一人稱視角，在荒蕪的沙海中駕駛名為「Trampler」的巨型多腳機構展開探險。遊戲最大的賣點，就是支援單人或最多6人組隊，共同操作並自由打造這座「移動城堡」。在廣闊的沙漠中，隊友之間必須各司其職，有人負責駕駛、有人操作砲台，還得有人負責搬運砲彈與維修船體。當與敵方小隊狹路相逢時，除了能發動震撼的基地砲戰，玩家也能隨時「跳車」展開刺激的步兵槍戰。一旦成功摧毀敵方基地，就能搜刮殘骸中的豐厚資源並帶回撤離點，用來強化自己的裝備。

事實上，這款作品的誕生過程可說是命途多舛。遊戲自2023年發表以來，原定於2025年4月上線，卻先後歷經測試問題、開發進度調整，第三次更受到俄烏戰爭局勢衝擊而延宕。好不容易定檔在今年6月10日，卻又在壓力測試時發現伺服器重大缺陷，無奈迎來「第四次延期」，所幸最終順利在23日與玩家見面，而玩家的熱情也證明了「好酒沉甕底」。許多玩家大讚開著巨大多腳基地的沉浸感無可比擬，豐富的客製化系統也讓人欲罷不能；不過也有玩家點出目前遊戲問題，像是伺服器同步延遲、戰利品無故遺失，以及「單人遊玩卻被強迫配對進多人小隊」等Bug，因此希望官方能把配對問題快解決。

對此，面對社群災情，開發團隊立刻於6月27日祭出首個重大更新，優先優化了角色控制、射擊手感及光影表現，並緊急部署多層DDoS防護機制。官方強調，雖然目前仍有爬梯瞬移、車體碰撞把玩家甩飛等問題在積極修復中，但隨著搶先體驗開發藍圖的公開，未來將持續加入新武器與新地圖。